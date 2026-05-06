Chen Xu, presidente de CPDA y de la Reunión de Altos Funcionarios de APEC 2026, destacó que mantiene “comunicaciones intensas” con sus contrapartes de Perú, Chile y México, y mostró su positiva impresión por el interés de estos países en contribuir al éxito del APEC de China.

Según el diplomático, los tres países latinoamericanos han mostrado un entusiasmo muy fuerte por impulsar el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP) y promover la cooperación en conectividad, inteligencia artificial y economía digital dentro del bloque.

“Estoy seguro de que la participación y los esfuerzos de los miembros latinoamericanos contribuirán a un año exitoso de China en APEC”, señaló.

Conferencia de prensa de la Asociación China de Diplomacia Pública (CPDA) en Beijing en el marco de las actividades preparatorias para el APEC China 2026. Foto: GEC.

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Puerto de Chancay como eje estratégico

Consultado sobre la inversión china en infraestructura en América Latina, Chen Xu puso énfasis en el puerto de Chancay, operado por la estatal Cosco Shipping. Para el ex embajador, el megapuerto no solo fortalecerá la relación bilateral entre China y Perú, sino que tendrá un impacto “en gran medida” en el vínculo de Beijing con toda América Latina.

“Tengo una fuerte confianza en que la relación China-Perú no solo será beneficiosa para nuestros dos pueblos, sino para la relación de China con América Latina. Nuestro esfuerzo dará frutos en los días venideros”, afirmó el también ex representante permanente de China ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Chen Xu, presidente de CPDA y de la Reunión de Altos Funcionarios de APEC 2026, mostró su positiva impresión por el interés de los países latinoamericanos en contribuir al éxito del APEC de China. Foto: GEC.

Apertura, cooperación e innovación: los ejes de China para APEC 2026

En el próximo APEC en noviembre de 2026, en Shenzhen (Guangdong), China impulsará tres grandes principios. Primero, la apertura: reactivar el diálogo sobre el FTAAP como vía para contrarrestar el proteccionismo y las tensiones arancelarias.

China ve en el bloque una plataforma para defender un sistema multilateral de comercio “abierto y transparente”.

El segundo pilar será la cooperación, enfocada en fortalecer la conectividad física y digital entre economías. En este aspecto, el puerto de Chancay es destacado como un caso emblemático de infraestructura que integra cadenas logísticas entre Asia y Sudamérica.

Finalmente, el tercer principio es la innovación, colocando en agenda la inteligencia artificial, la economía digital y la transición verde como nuevos motores de crecimiento en el Asia-Pacífico.