En un año clave para China como anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, China Public Diplomacy Association (CPDA) puso sobre la mesa las expectativas que tiene sobre el rol de los miembros latinoamericanos del referido bloque. Diario Gestión participó en la conferencia de prensa en el Beijing International Club en la capital china, donde el presidente de CPDA se refirió específicamente al papel de Perú, Chile y México en la agenda del próximo foro, marcada por la discusión sobre aranceles, apertura comercial e integración digital.
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