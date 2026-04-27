Menos volumen, más valor: el giro del mercado chino abre una puerta para la cereza peruana. (Foto: Pexels)
Menos volumen, más valor: el giro del mercado chino abre una puerta para la cereza peruana. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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El negocio global de la cereza entra en una fase de ajuste: China, el consumidor principal, eleva sus estándares y desplaza la lógica de cantidad antes que calidad. Así lo detalló Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Chile, durante la 7° versión del Global Cherry Summit que se realizó en el país vecino.

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