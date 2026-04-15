La agroexportación peruana busca nuevos impulsos en cereza y pitahaya. (Foto: Pexels / ChatGPT)
La agroexportación peruana busca nuevos impulsos en cereza y pitahaya. (Foto: Pexels / ChatGPT)
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Camila Vera
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En los campos de Perú, las pruebas genéticas de la cereza empiezan a prosperar y la pitahaya gana terreno con su alta productividad. Sin embargo, el verdadero desafío de ambos productos está más allá de las fronteras: abrirse paso en China y Estados Unidos.

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