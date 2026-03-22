El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) presentó los resultados del Índice de Competitividad Regional (ICR) 2016-2024, que muestra una mejora gradual en el desempeño del país, aunque advierte marcadas diferencias entre regiones que requieren atención con políticas específicas.

De acuerdo con el informe, el puntaje promedio nacional del ICR alcanzó los 52.5 puntos en 2024, lo que representa un incremento de 0.5 puntos respecto al año anterior y un avance de más de cinco puntos en comparación con el 2016, cuando se registró 47.1 puntos. Este resultado refleja progresos sostenidos en diversos factores vinculados al desarrollo regional.

En el ranking actualizado, Ica se ubica en el primer lugar con 61.0 puntos, seguida por Arequipa (60.8), Callao (59.9), Moquegua (58.8) y Tacna (57.8). Estas regiones se concentran principalmente en la zona central y sur de la costa peruana. Sin embargo, ninguna supera el umbral de 75 puntos, nivel que corresponde a una competitividad alta.

En contraste, los menores niveles se registran en Loreto (41.1), Cajamarca (46.7), Amazonas (46,7), Ucayali (47.6) y Huánuco (49.0), lo que evidencia una brecha significativa en las condiciones de desarrollo entre territorios. Esta diferencia resalta la necesidad de intervenciones diferenciadas que respondan a las características y desafíos de cada región.

El ICR evalúa cinco pilares clave: capital humano, sostenibilidad, comunicaciones, instituciones y situación laboral e inclusión financiera. Estos componentes, medidos a través de 23 indicadores, permiten identificar tanto avances como limitaciones en las condiciones que influyen en la competitividad regional.

El análisis también muestra que, incluso en las regiones con mejor desempeño, como Ica, persisten retos que limitan mejoras más amplias en el bienestar de la población. Estas brechas son más pronunciadas en regiones con menores puntajes, donde factores estructurales continúan afectando su desarrollo.

Ninguna región supera el umbral de 75 puntos, nivel que corresponde a una competitividad alta, según informó el CEPLAN. (Fuente: MML)

Para el Ceplan, el seguimiento del ICR constituye una herramienta clave para orientar decisiones de política pública y promover inversiones. Su uso permite a los distintos niveles de gobierno contar con evidencia para impulsar el crecimiento económico, reducir desigualdades territoriales y mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, el índice sirve como insumo técnico para la formulación y actualización de los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), en línea con el Objetivo Nacional N.° 3 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

Dato: El documento completo “Evolución multidimensional de la competitividad regional 2016-2024” está disponible en:

https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/7564606-evolucion-multidimensional-de-la-competitividad-regional-2016-2024