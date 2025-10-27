Ceplan apunta que el principal obstáculo para el crecimiento económico del el Perú no es la inestabilidad política, sino la inseguridad. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

A pesar del temor que generan los sucesivos cambios de Gobierno y crisis políticas, actualmente, el principal obstáculo para el crecimiento económico del Perú viene siendo la inseguridad, señaló Giovanni Peirano, presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

