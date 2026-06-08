Ante la transmisión comunitaria y el alto riesgo de diseminación de sarampión en el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió el fin de semana una Alerta Epidemiológica con el objetivo de intensificar las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control del sarampión, priorizando la vacunación, así como la identificación y respuesta oportuna ante casos sospechosos y confirmados.

La medida AE-CDC- N°006- 2026 permite alertar y fortalecer las acciones en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress) públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, ante la transmisión comunitaria y el alto riesgo de diseminación de sarampión en las regiones del país.

El Minsa recordó que el Perú albergará en las siguientes semanas eventos de gran convocatoria, como el Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía, lo que incrementa el riesgo de dispersión del sarampión por la alta movilidad de personas.

Asimismo, ante el viaje de peruanos a la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el Minsa advirtió sobre el riesgo de importación de casos y recomendó vacunarse contra el sarampión al menos dos semanas antes de viajar.

La mayoría de los contagios corresponde a menores de 18 años, incluidos cientos de niños pequeños. (Foto referencial: Freepik)

Fortalecer vacunación

Por ello, el Minsa prioriza fortalecer la vigilancia epidemiológica, actividades de vacunación en diferentes puntos estratégicos, implementación de medidas preventivas en la salud pública, campañas informativas sobre la importancia de la vacunación, entre otras.

La Alerta Epidemiológica dispone fortalecer la vacunación según el nivel de riesgo de cada región, monitorear diariamente los avances de inmunización y reforzar la vigilancia epidemiológica, la detección y notificación oportuna de casos.

De igual manera, establece garantizar el diagnóstico y secuenciamiento del virus, optimizar la atención de pacientes en los tres niveles de atención y fortalecer las acciones de comunicación y promoción de la salud con enfoque intercultural para combatir la desinformación y promover la vacunación contra el sarampión.

El sector cuenta con el Plan de Acción para la Atención de la Emergencia Sanitaria por Brote de Sarampión con transmisión local confirmada en el departamento de Puno y riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana, en los departamentos de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios, Apurímac y en la Provincia Constitucional del Callao.

Dato

Hasta la Semana Epidemiológica 22 (corte al 4 de junio), se notificaron 501 casos confirmados de sarampión en el país.

Los casos están distribuidos en 41 distritos de ocho regiones, siendo estas: Puno, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Tacna y Lima Metropolitana. Puno concentra el mayor porcentaje de los casos notificados (96,59 %); con tres provincias (San Román, Sandia, Puno).