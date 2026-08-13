El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aprobó hoy el “Marco Orientador de Cultivos de la Campaña Agrícola 2026/2027”, un instrumento de orientación a los productores de la agricultura familiar, que contribuirá al ordenamiento de la oferta agrícola nacional, reducir los riesgos productivos y mejorar el acceso a los mercados.

La medida fue oficializada mediante Resolución Ministerial N° D000304-2026-MIDAGRI-DM y lleva la firma del ministro del sector, Marco Vinelli Ruiz.

El MOC 2026/2027 es una herramienta que promueve la producción agrícola nacional, tratando de equilibrar la oferta y la demanda, con énfasis en el análisis de siete (7) cultivos transitorios de mayor relevancia para el país, como son: papa, arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo, yuca y quinua.

De este modo, el Midagri contribuye al ordenamiento de la oferta agrícola de los pequeños y medianos productores agrarios vinculados al mercado, brindando información y fortaleciendo las capacidades de técnicos y profesionales de los gobiernos regionales, locales, juntas de usuarios y otras entidades vinculadas al sector, a fin de focalizar el accionar de los tres niveles de Gobierno en las principales zonas de producción y fortalecer el crecimiento del sector agrícola.

Además, el MOC 2026/2027 permitirá a los productores agrícolas contar con información que los oriente para una mejor toma de decisiones de cara a la indicada campaña agrícola, lo que coadyuvará a equilibrar la oferta y la demanda, así como contribuir al normal abastecimiento de alimentos y la seguridad alimentaria del país.

En los considerandos de la norma se señala que por segundo año consecutivo la producción agropecuaria se ha recuperado, expresado a través del incremento del Valor de la Producción Agropecuaria en el año 2025, debido a la mejora de las condiciones climáticas respecto a las campañas agrícolas del año 2023 en las que los efectos del Fenómeno El Niño y el Yaku impactaron de manera negativa la actividad agropecuaria.

Efectos del Fenómeno El Niño

Sin embargo, el MIDAGRI advierte que para la campaña agrícola 2026/2027, se tendrá que enfrentar nuevamente a los efectos del Fenómeno El Niño, y desde el sector se implementan medidas para mitigar y mantener un nivel adecuado de áreas sembradas, que permitan asegurar la disponibilidad de los alimentos y el normal abastecimiento de los productos de los principales cultivos transitorios.

La norma establece funciones que corresponden a los tres nivele de gobierno, siendo de gran relevancia su cumplimiento de forma integral a fin de alcanzar los objetivos de mediano y largo plazo establecidos por el citado instrumento de gestión agrícola.

Finalmente, el ministerio dio a conocer que el “Marco Orientador de Cultivos para la Campaña Agrícola 2026/2027”, se publicará en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), y en la sede digital del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Marco Orientador de Cultivos ponde énfasis en el análisis de siete cultivos transitorios de mayor relevancia para el país. (Foto: Midagri)

Se prevé, en la campaña agrícola, un incremento moderado de 1,5 % en la superficie a sembrar de los 23 cultivos anuales a nivel nacional, estimada en 2′041,129 hectáreas, cifra superior en 30 952 hectáreas aproximadamente, en comparación con el promedio de las últimas cinco campañas agrícolas (2’010,177 hectáreas).

Asimismo, considerando los siete cultivos priorizados en el Marco Orientador de Cultivos para la campaña agrícola 2026/2027, éstas se incrementarían en 2.0% estimadas en 1′491,046 hectáreas, cifra superior en 29,764 hectáreas, resaltando el aumento de casi todos los cultivos.