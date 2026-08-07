Midagri. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo designó este jueves a los nuevos viceministros en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego, tras aceptar las renuncias de los funcionarios que ocupaban dichos cargos.

Mediante la R, “se designa al señor Manuel Felipe Layseca Ortigas en el puesto de Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego”.

El documento –publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano– está firmada por la Presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz.

Midagri.
Midagri.

Asimismo, mediante la se designa al señor José Angello Tangherlini Casal “en el puesto de Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego”.

Gracias por los servicios prestados

Previamente, mediante sendas resoluciones supremas publicadas en El Peruano, se aceptó las renuncias de los funcionarios que ocupaban dichos ministerios.

Por , se acepta la renuncia formulada por el señor Jorge Luis Sáenz Rabanal al cargo de Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; dándosele las gracias por los servicios prestados.

Asimismo, mediante la , “se acepta la renuncia presentada por el señor Orlando Hernán Chirinos Trujillo al cargo de Viceministro del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados”.

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