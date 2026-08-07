El Poder Ejecutivo designó este jueves a los nuevos viceministros en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego, tras aceptar las renuncias de los funcionarios que ocupaban dichos cargos.

Mediante la Resolución Suprema Nº 009-2026-Midagri, “se designa al señor Manuel Felipe Layseca Ortigas en el puesto de Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego”.

El documento –publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano– está firmada por la Presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz.

Midagri.

Asimismo, mediante la Resolución Suprema Nº 011-2026-MIDAGRI se designa al señor José Angello Tangherlini Casal “en el puesto de Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego”.

Gracias por los servicios prestados

Previamente, mediante sendas resoluciones supremas publicadas en El Peruano, se aceptó las renuncias de los funcionarios que ocupaban dichos ministerios.

Por Resolución Suprema Nº 008-2026-MIDAGRI, se acepta la renuncia formulada por el señor Jorge Luis Sáenz Rabanal al cargo de Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; dándosele las gracias por los servicios prestados.

Asimismo, mediante la Resolución Suprema Nº 010-2026-MIDAGRI, “se acepta la renuncia presentada por el señor Orlando Hernán Chirinos Trujillo al cargo de Viceministro del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados”.