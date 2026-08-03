El country manager de la operación local, Mauricio Negrón, señaló que actualmente el almacén en Paita, con 5,000 posiciones de pallets opera al 100% de su capacidad, evidenciando la sólida demanda de los servicios en esta parte del país . Los productos congelados que gestionan se dirigen a la exportación, destacando diferentes variedades de frutas (arándanos, palta, fresa y demás) y también hidrobiológicos (pota, perico, conchas de abanico, merluza, entre otros).

“Y no solo se trata de productos de la región Piura. En nuestras instalaciones también se refrigera productos que provienen de Lambayeque y La Libertad, inclusive de Tumbes almacenamos langostinos”, explicó.

Dicho buen escenario para la actividad impulsa a que la compañía contemple aumentar en más del doble su actual capacidad, apalancado también en que hoy de los más de 29,000 metros cuadrados (m2) que posee la planta solo se utiliza para la operación alrededor de 13,000 m2.

“Proyectamos este crecimiento hacia el siguiente año con mayor seguridad, afianzados también en que los representantes de las empresas pesqueras y agrícolas vienen haciendo diversas inversiones, lo que nos brinda mayor predictibilidad en nuestra expansión”, remarcó.

Planta de IceStar SuperFrio se encuentra en Paita. (Foto: IceStar SuperFrio)

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Compañía apunta a ingresar a Lima y Callao

Adicional a la extensión in situ, Negrón adelantó que la firma viene afinando los detalles de lo que será su expansión con bodegas fuera de Piura, específicamente, en Lima y el Callao, cuya zona consideran estratégica para consolidarse, dado su mayor movimiento comercial y cercanía a los puertos principales del país.

“Estamos bastante avanzados en ese proyecto de capacidad instalada, que puede darse por medio de compra o construcción, cualquiera de las dos formas. De hecho, esperamos saber un poco más de cuán fuerte puede ser el Fenómeno El Niño y, posterior a ello, concretar los planes en el 2027″, incidió.

El ejecutivo sostuvo que tras el posicionamiento de las operaciones de IceStar SuperFrio en Piura y la capital del país, un siguiente paso de la compañía es sumar el negocio de distribución, del mismo modo que ya lo realizan en sus sedes de Brasil, Colombia y Chile.

“Con esta línea hay una oportunidad grande con empresas de consumo masivo, supermercados y demás, pues nuestro expertise en logística de frío implica eso. Estamos trabajando en el plan de negocio para ejecutarlo en los próximos dos años, pues esto stener una flota de vehículos propia o un joint venture con alguien del sector para que nuestro crecimiento sea más rápido”, enfatizó.

Country manager de IceStar SuperFrio, Mauricio Negrón. (Foto: IceStar SuperFrio)

El dato

El fondo de inversiones Patria dentro de su negocio de logística de frío tenía dos empresas: SuperFrio en Brasil con operaciones desde el 2015 y IceStar que inició en el 2022 en Chile y continuó expansión en Colombia y Perú, en 2024 y 2025, respectivamente. Desde mayo último, ambas firmas se han fusionado en IceStar SuperFrio que acoge a las operaciones de los cuatro países.

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