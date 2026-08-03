IceStar SuperFrio ofrece servicio de logística de frío a los diversos productos de Camposol.
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Mayumi García
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Hace poco más de un año, el operador de almacenamiento en frío y soluciones logísticas refrigeradas IceStar SuperFrio, con presencia previa en Brasil, Colombia y Chile, llegó por primera vez al mercado peruano. El ingreso de esta empresa, propiedad del fondo de inversiones brasileño Patria, estuvo marcado por la compra de la planta de Fripusa en Paita (Piura), en cuyo territorio ha venido gestionando cargas de empresas de los sectores agroexportador y pesquero, tales como Camposol y Oceano Seafood, entre otras.

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