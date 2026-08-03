Las exportaciones peruanas se verán afectadas por un nuevo incremento de costos debido a la volatilidad de los fletes marítimos para transportar la carga a nivel global, advierte el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Al cierre de julio, la tarifa de transporte de carga seca desde el puerto del Callao osciló entre US$ 1,800 y US$ 3,200 hacia Asia, y entre US$ 2,500 y US$ 4,600 hacia la Costa Este de Estados Unidos.

Si bien en promedio los fletes marítimos terminaron siendo entre 3% y 6% menores a los reportados en junio debido a una mayor capacidad en los buques, esta reducción no alcanzó a las tarifas para transportar carga refrigerada.

Los fletes para transportar carga refrigerada, que se usa principalmente para las agroexportaciones y envíos pesqueros, subieron hasta 10%, indicó Oscar Quiñones, jefe del Idexcam.

Para envíos hacia la Costa Este de Estados Unidos la tarifa se fijó entre US$ 5,800 y US$ 7,000 por contenedor de 40 pies, mientras que para exportar a Asia los precios oscilaron entre US$ 4,800 a US$ 6,000 y hacia Europa fluctuaron entre US$ 4,300 a US$ 5,500.

“Estos valores representan incrementos de entre el 5 % y 10 %, impulsados por la creciente demanda de equipos refrigerados, el inicio de las campañas agrícolas de exportación y la aplicación de recargos de temporada alta (PSS) por parte de las navieras”, precisó.

Estas tarifas continuarían al alza debido a la continuidad del conflicto en Medio Oriente y las restricciones al tránsito por el Mar Rojo que obliga a numerosas embarcaciones a utilizar rutas más largas a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que retrasa el retorno de contenedores refrigerados.

Ante ello, el gremio sugiere a las empresas revisar sus condiciones de contratación bajo los Incoterms, evaluar acuerdos de flete a mediano plazo cuando las condiciones del mercado lo permitan fortalecer la planificación logística y documental para reducir el impacto de los nuevos sobrecostos y evitar penalidades en las operaciones de comercio exterior.