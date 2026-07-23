El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX) informó que, a mayo del 2026, se registraron 1 millón 516 mil empleos directos anualizados (junio del 2025 a mayo del 2026) asociados a las exportaciones, un 8.9% superior respecto al periodo interanual anterior (junio del 2024 a mayo del 2025).

En su reporte ‘Empleo asociado a las exportaciones – mayo 2026’, detalló que las plazas laborales relacionadas al rubro no tradicional sumaron 796 mil 124 y al tradicional 719 mil 640. El primero retrocedió en -4.8%, mientras que el segundo aumentó en 29.5%.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a mayo del 2026 el país registró 4 millones 584 mil puestos privados formales (5.4% de incremento interanual), con lo cual los directamente vinculados a los envíos al exterior representaron el 33.1% del total.

Sectores que más emplearon por exportaciones

Sobresalieron la agroindustria (583 mil 049), minería (465 mil 451) y agro primario (234 mil 819), los cuales concentraron de forma conjunta el 84.7% a raíz de la ascendente demanda de superfoods (arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos), café y azúcar, así como los despachos de cobre, oro, cinc, hierro, molibdeno y plomo.

Solo 3 de los 15 sectores cerraron en positivo: agro tradicional (44.3%), minería primaria (26.3%) y pesca y acuicultura (25.4%). Los demás terminaron en rojo, como la joyería (-80.6%), pesca tradicional (-20.5%), metalmecánica (-17.5%) y maderas (-16.6%).

Asimismo, las confecciones (-15.2%), hidrocarburos (-14.4%), varios (-13.7%), la minería no metálica (-12.6%), químico (-5.7%), textil (-5.4%), agroindustria (-5.1%) y siderometalurgia (-4.2%).

Debido a su demanda, Estados Unidos (EE.UU.) se consolidó como el mayor impulsor de empleos directos con 366 mil 597, seguido de la Unión Europea (318 mil 294), China (288 mil 316), Canadá (71 mil 911) e India (66 mil 667). Por sus incrementos interanuales destacaron Australia (209.9%), India (75.1%) y Canadá (27.9%).

En total, América del Norte contribuyó con 470 mil 643 empleos directos asociados a las exportaciones, seguido por Asia con 464 mil 421, Europa con 381 mil 177, América Latina con 173 mil 852, Oceanía con 20 mil 643 y África con 4 mil 845.

Regiones que concentran más empleo derivado de las exportaciones

De acuerdo con el reporte del CIEN-ADEX, la costa –incluyendo Lima y Callao– acumuló el 72.8% de los puestos directos relacionados a la actividad exportadora. De las 11 regiones, 8 presentaron cifras positivas, sobresaliendo Tacna (28.5%), Arequipa (20.6%), Áncash (13%), Lambayeque (9.5%) y Moquegua (8.7%).

La zona andina agrupó el 23.8%, mientras la Amazonía solo el 3.3%, pese a que abarca alrededor del 60% del territorio nacional. Los departamentos líderes por cada zona fueron Cajamarca (145 mil 258) y San Martín (25 mil 427), respectivamente.

Del total, destacaron Lima (291 mil 159), Ica (174 mil 657), La Libertad (158 mil 858), Cajamarca (145 mil 258) y Piura (128 mil 835).