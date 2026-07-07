La renovada Hidrovía forma parte del “Eje Norte Amázonico” que aborda la ruta Paita-Yurimaguas-Santa Rosa. Este grupo incluye 35 proyectos APP por US$ 8,700 millones en total. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
La renovada Hidrovía forma parte del “Eje Norte Amázonico” que aborda la ruta Paita-Yurimaguas-Santa Rosa. Este grupo incluye 35 proyectos APP por US$ 8,700 millones en total. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Con un nuevo nombre y un ajuste clave en su composición, la recordada Hidrovía Amazónica ha vuelto a la cartera de proyectos de ProInversión con el objetivo de ser adjudicada, en el mejor de los casos, en el último trimestre del 2027.

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