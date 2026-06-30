El interés de los peruanos por viajar a Brasil continúa en ascenso durante 2026. Entre enero y mayo, un total de 89,657 turistas nacionales visitaron el país vecino, cifra que representa un crecimiento de 20.59% respecto al mismo periodo del año anterior y que constituye el mejor registro histórico para esos primeros cinco meses, según datos de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur).

El dinamismo también se reflejó en mayo, cuando 14,854 peruanos viajaron a Brasil, un incremento de 12.62% frente al mismo mes de 2025. Con este resultado, el quinto mes del año se convirtió en el mejor mayo registrado para el mercado peruano, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en el flujo de viajeros.

Este desempeño posiciona a Perú como uno de los mercados latinoamericanos más relevantes para el turismo brasileño. El incremento en la demanda responde tanto a una mayor conectividad aérea entre ambos países como al creciente interés de los viajeros peruanos por destinos que ofrecen una amplia variedad de experiencias para el turismo de ocio y corporativo.

Solo en mayo, 14,854 peruanos viajaron a Brasil, lo que representó un incremento de 12.62% respecto al mismo mes de 2025 y un nuevo récord para ese mes. (Foto: Embratur)

Lugares más visitados de peruanos en Brasil

Entre los lugares más visitados por los peruanos destacan São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Santa Catarina y Paraná. Estas ciudades y regiones concentran una oferta que combina atractivos urbanos, patrimonio cultural, naturaleza, gastronomía, compras, eventos y negocios, factores que han impulsado su preferencia entre los turistas nacionales.

El crecimiento del mercado peruano también coincide con el buen momento que atraviesa el transporte aéreo en América Latina. Entre enero y mayo de 2026, las llegadas de turistas por vía aérea hacia Brasil desde la región aumentaron 16.93%, alcanzando el mejor resultado histórico para ese periodo y evidenciando el fortalecimiento de la conectividad regional.

En el caso de América del Sur, las llegadas aéreas crecieron 16.32% durante los primeros cinco meses del año, estableciendo igualmente un récord para ese periodo. Este comportamiento refleja una mayor movilidad entre los países sudamericanos y contribuye a ampliar el flujo de visitantes hacia distintos destinos brasileños.

São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Santa Catarina y Paraná figuran entre los destinos brasileños con mayor demanda por parte de los turistas peruanos. (Foto: Reuters)

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Estrategia de Brasil con Perú

Para sostener esta tendencia, Brasil continúa fortaleciendo su estrategia de promoción en Perú mediante acciones dirigidas a operadores turísticos, medios especializados y socios del sector. A ello se suman la cercanía geográfica, la conectividad aérea y la diversidad de experiencias que ofrece el país, factores que siguen impulsando el interés de los viajeros peruanos y consolidando a Perú como un mercado estratégico para el turismo brasileño.

“El avance refuerza la efectividad de la promoción internacional y confirma a América Latina como una región prioritaria para el turismo brasileño. Estamos manteniendo un flujo de visitantes internacionales equivalente al récord histórico del año pasado, ahora acompañado por indicadores más calificados, como un mayor tiempo de permanencia y una presencia más distribuida por el territorio nacional”, destacó Bruno Reis, presidente de Visit Brasil (Embratur).

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