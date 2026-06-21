Perú tiene una oportunidad estratégica para convertirse en el puente que conecte al norte de Brasil con los mercados del Asia-Pacífico. Si logra aprovechar la infraestructura existente en el nororiente y destrabar inversiones clave, los tiempos logísticos podrían reducirse hasta en 22 días, destacó el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX), Edgar Vásquez.

Así lo expresó durante su participación en “Perspectivas y Oportunidades para el Comercio Exterior de Loreto”, en el marco del Encuentro Económico–Región Loreto, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Una plataforma de integración regional

Vásquez enumeró las ventajas comerciales para el Perú: “El desarrollo de este corredor bioceánico impulsaría inversiones en esa parte del país, dinamizaría las economías locales y generaría empleo. Además, abriría un espacio de crecimiento a los servicios vinculados a la logística, como empaque, certificación, almacenamiento y distribución”.

Asimismo, pese a enfrentar importantes brechas de competitividad e infraestructura, Loreto posee condiciones únicas para convertirse en un nodo estratégico dentro de esta plataforma de integración regional, aprovechando su ubicación en el eje amazónico.

Explicó que actualmente las empresas ubicadas en la zona norte de Brasil utilizan rutas más largas y costosas que atraviesan el Canal de Panamá y bordean gran parte del continente cuando desean abastecerse de mercancías.

¿Cuál será la participación del Perú en la construcción del Tren Bioceánico? (Foto: Andina)

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Nororiente bajo la lupa

Vásquez detalló que el nororiente está conformado por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ucayali y Loreto, las cuales concentran en conjunto el 52.5% del territorio nacional y el 30.5% de la población (10.4 millones).

Añadió que, en 2025, aportaron de forma conjunta alrededor de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento económico nacional y que cinco de las nueve regiones –Cajamarca (7.5%), Lambayeque (6.1%), Piura (4.6%), Loreto (4.2%) y Amazonas (4.1%)– registraron una expansión superior al promedio nacional, que fue de 3.4%.

Asimismo, concentraron el 19.1% del valor total de los despachos peruanos al mundo, equivalente a US$ 17,372 millones; y cinco de sus nueve regiones enviaron más productos no tradicionales, lo cual evidenció avances en la diversificación de su oferta y una mayor generación de valor agregado.

Del total exportado el año pasado a Brasil (US$ 430 millones), el 58% se movilizó vía fluvial (US$ 249 millones), por lo que resulta importante potenciar esta modalidad de transporte. “Es la única macrorregión del país que utiliza esta vía en su comercio con dicho país”, puntualizó.

El director del CIEN-ADEX destacó que la cercanía con el gigante sudamericano puede ayudar a ampliar la presencia de la oferta nacional y profundizar la integración regional. En ese sentido, resaltó la importancia de aprovechar la infraestructura fluvial, marítima, aérea y terrestre existente, así como la IIRSA Norte y otros nodos logísticos, a fin de consolidar corredores bioceánicos que faciliten el intercambio comercial.

No obstante, advirtió que para concretar este objetivo será indispensable avanzar en la eliminación de barreras no arancelarias, la negociación de nuevos protocolos sanitarios y la reactivación de proyectos de inversión que fortalezcan la conectividad multimodal y la profundización del acuerdo bilateral Perú-Brasil.

“Tenemos una oportunidad histórica. El nororiente ya es un motor del crecimiento y de las ventas al exterior. Ahora corresponde adoptar decisiones que permitan convertir ese potencial en bienestar, empleo y desarrollo para millones de compatriotas”, apuntó.

¿Por qué es importante aprovechar mejor la infraestructura fluvial en el Amazonas? (Foto: difusión)

El dato:

En el 2025 el oro, arándanos y café fueron los tres principales productos exportados por la macrorregión norte. Desde Loreto se despacharon aceites crudos de petróleo y Residual 6.