Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley refuerzan su apuesta por el mercado peruano. La operación local, que comprende marcas como Inca Kola, Fanta, Sprite y San Luis, cuenta con seis plantas de producción y una red comercial que atiende a más de 370,000 clientes a nivel nacional. Ahora, ambas compañías trazaron una hoja de ruta para fortalecer su presencia en el país durante los próximos años. Pero, ¿qué contempla este nuevo plan?

Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley anunciaron una inversión de US$1,000 millones para los próximos cinco años, destinada a fortalecer sus operaciones y capacidades de distribución en el país. El plan fue presentado durante una visita de la presidenta Keiko Fujimori a la planta de Arca Continental Lindley en Pucusana, a una semana de haber asumido el Gobierno.

El plan contempla ampliar y modernizar la infraestructura productiva, operativa y de atención al mercado, además de fortalecer la infraestructura de frío y el uso de empaques retornables. Las bodegas tendrán un peso relevante en esta estrategia. Fujimori señaló que alrededor de US$500 millones estarán orientados a mejorar la infraestructura de estos establecimientos, considerados clave dentro de la cadena de ventas. También se incluyen iniciativas destinadas a reforzar el vínculo cultural de las marcas con los consumidores peruanos.

“Esta inversión reafirma nuestra confianza de largo plazo en el Perú. En Arca Continental seguiremos fortaleciendo nuestras capacidades productivas, comerciales y de distribución, impulsando un crecimiento rentable y sostenible que genere valor compartido y contribuya al desarrollo de las comunidades donde operamos”, señaló Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de Arca Continental Lindley.

La mandataria aprovechó la presentación para ratificar una de las primeras señales de su administración hacia el sector privado. Afirmó que el Gobierno buscará garantizar estabilidad y seguridad jurídica, así como generar un clima adecuado para nuevas inversiones.

Arca Continental Lindley fortalecerá la infraestructura de frío y el uso de empaques retornables como parte de su estrategia en Perú.

Pucusana, otro frente de inversión de Coca-Cola y Arca Continental

En paralelo al nuevo ciclo de inversiones, Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley avanzan con el Proyecto Esquema Pucusana, una iniciativa que será desarrollada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y busca llevar por primera vez agua potable y un sistema moderno de alcantarillado a más de 31,000 habitantes del distrito.

El proyecto demandará una inversión de S/291 millones y, según las compañías, fue la obra mediante Obras por Impuestos más grande adjudicada a nivel nacional durante 2025.

La embotelladora prepara cambios en su Planta Pucusana para reforzar la continuidad operativa y eficiencia logística del complejo.

En abril, Arca Continental Lindley inició la elaboración del expediente técnico, etapa previa a la ejecución de las obras. Una vez culminada la infraestructura, esta será transferida a Sedapal.

Arca Continental también prepara cambios en su planta de Pucusana

Ahora bien, Pucusana también concentra otros proyectos de la embotelladora. Como informó Gestión en junio, Arca Continental prepara una inversión de S/2.049 millones para modificar el taller de mantenimiento de montacargas de su planta, con el objetivo de reforzar la continuidad operativa y eficiencia logística del complejo.

La iniciativa se desarrollará sobre un área existente de 771.26 m², sin ampliar la superficie ocupada ni incrementar la capacidad de producción. La nueva configuración del taller busca optimizar el mantenimiento preventivo y correctivo de una flota de 80 montacargas, utilizados en las operaciones del complejo.

La Planta Pucusana cuenta actualmente con 12 líneas de producción para envases PET, vidrio retornable, vidrio no retornable y Bag in Box (BIB). Desde 2015, además, ha acumulado diversos proyectos de mejora y ampliación vinculados a infraestructura productiva, tratamiento y recuperación de agua, almacenamiento y otras instalaciones.