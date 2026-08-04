La presidenta de la República Keiko Fujimori ratificó la posición desde el Gobierno de fomentar la inversión privada, a partir de dar señales de estabilidad y seguridad jurídica, así como también de crear condiciones favorables para su desarrollo.

“Como Gobierno tenemos una posición firme por garantizar la estabilidad, seguridad jurídica y otorgar un clima adecuado para invertir , sin dejar de lado el rol del Estado que debemos cumplir en la protección de los trabajadores”, indicó la tarde de este martes 4 de agosto.

“Nuestro objetivo para estos cinco años es claro: un Estado que garantice estabilidad, seguridad, salud, educación y mejorar la vida de todos los peruanos”, complementó.

La mandataria realizó estos anuncios a propósito de una visita a una planta de Coca Cola en Pucusana. Agregó que, junto a la embotelladora Arca Continental, dichas empresas invertirán alrededor de US$ 1,000 millones “en los próximos años”.

Detalló que, de dicho monto, alrededor de US$ 500 millones se orientarán para mejorar la infraestructura de las bodegas, que cumplen un rol clave en su cadena de ventas.

“Esto como Gobierno nos da un mensaje positivo y queremos que sirva de ejemplo para todo el sector privado: que crea en el Perú, que apuesten en él (…) cuando se invierte en Perú significa creación de puestos de trabajos y eso un mejoramiento de la calidad de vida de las personas, disminución de pobreza, mayor creación de oportunidades”, enfatizó.

Compromisos

Como parte de los compromisos de la empresa, la presidenta Fujimori refrió que, en un lapso máximo de tres años, se tendrá “listo” todo el sistema de agua potable y alcantarillado para el distrito de Pucusana. Esto representaría una inversión de US$ 90 millones aproximados, ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

“Es importante [este anuncio] para resaltar e invitar a otras empresas a que hagan lo mismo [obras vía OxI]”, señaló.

En otro momento, adelantó que Coca Cola se ha comprometido a donar dos millones de litros de agua y 150,000 mantas para atender a las personas vulnerables por el severo impacto del Fenómeno El Niño (FEN).

“Esperamos que las grandes empresas confíen en el talento local, que contraten a nuestros novenes, incorporen a las mypes en su cadena de valor y trabajen de manera cercana con las comunidades”, agregó.