La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció que Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley invertirán US$ 1,000 millones en el Perú durante los próximos cinco años.

Así lo señaló luego de reunirse con los directivos de las empresas y recorrer la planta embotelladora ( Arca Continental Lindley que se ubica en Pucusana.

La inversión estará orientada a ampliar y modernizar infraestructura productiva, operativa y de atención al mercado, así como a fortalecer la infraestructura de frío, el uso de empaques retornables y las iniciativas que refuerzan el vínculo cultural de sus marcas con los consumidores peruanos, detalló Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de Arca Continental Lindley.

“La compañía Coca-Cola y la embotelladora Arca Continental nos han anunciado que invertirán 1 000 millones de dólares en los próximos años; más de tres millones de soles que van a ser tan importantes, porque, de este dinero, 500 millones de dólares van a ir para la infraestructura de las bodegas y apoyo directo en cada una de la cadena de valor que ellos tienen”, afirmó.

Sostuvo que esta inversión es un mensaje muy positivo y espera que sea un ejemplo para todo el sector privado que cree y apuesta por Perú, ya que cuando se invierte en nuestro país ello significa la creación de puestos de trabajo, mejor calidad de vida para las personas, más oportunidades y disminución de la pobreza.

Obras por impuestos

La Jefa de Estado también indicó que las empresas invertirán 90 millones de dólares mediante el mecanismo “Obras por impuestos”

En esa línea Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley informaron que continúan avanzando con el Proyecto Esquema Pucusana, iniciativa que, a través del mecanismo de Obras por Impuestos, busca dotar por primera vez de servicio de agua potable y de un sistema moderno de alcantarillado a más de 31 mil vecinos del distrito.

Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley informaron que continúan avanzando con el Proyecto Esquema Pucusana, iniciativa que, a través del mecanismo de Obras por Impuestos. (Foto: GEC)

El Esquema Pucusana demandará una inversión de S/ 291 millones y constituye la obra bajo el mecanismo de Obras por Impuestos más grande adjudicada a nivel nacional en 2025. En abril último, Arca Continental Lindley inició la elaboración del expediente técnico de la iniciativa, paso fundamental para concretar la ejecución de la obra, que, una vez culminada, será transferida a Sedapal.

Además, se dio cuenta que para hacer frente al fenómeno El Niño, donará dos millones de litros de agua y 150 mil mantas para las poblaciones que sufrirán el impacto de este fenómeno climático en los próximos meses, informó la Agencia Andina.

Clima adecuado para invertir

La jefa de Estado resaltó que esta inversión representa la confianza en el futuro del Perú, por lo que se espera que otras grandes empresas también sigan confiando en nuestro país.

Asimismo, señaló que espera que dicha empresa forme y contrate a más jóvenes y que incorporen a la micro y pequeña empresa dentro de sus cadenas de producción, tal como hace con las 370 mil bodegas con las cuales trabaja.

“Por nuestra parte, desde el gobierno tenemos una posición firme de garantizar la estabilidad, la seguridad jurídica y un clima adecuado para invertir sin dejar de lado el rol que, como Estado, debemos de cumplir en la protección de los trabajadores porque el desarrollo económico no se puede medir únicamente en cifras”, manifestó.

Sostuvo que nuestro país necesita más inversión, confianza, responsabilidad y compromiso social. “Por eso nuestro objetivo para estos cinco años es muy claro; un Estado que garantice estabilidad, seguridad, salud, educación y una mejor calidad de vida para todos los peruanos”, anotó.