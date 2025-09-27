“Vamos a tener un lanzamiento muy potente de Powerade", comentó Denise Picot, directora senior de Marketing de Coca-Cola para la zona centro. Foto: Coca Cola
“Vamos a tener un lanzamiento muy potente de Powerade", comentó Denise Picot, directora senior de Marketing de Coca-Cola para la zona centro. Foto: Coca Cola
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

¿Cuáles son los planes de Coca-Cola en Perú a corto plazo? En el marco de su alianza con Disney, la directora senior de Marketing de Coca-Cola para la zona centro, Denise Picot, compartió los próximos proyectos de la trasnacional en el país y las oportunidades que han identificado en el mercado local. ¿Qué conlleva el acuerdo con Disney?

TE PUEDE INTERESAR

Grupo Gloria vende empresas a dueña de Coca Cola Puerto Rico
Coca-Cola lanzará versión con azúcar de caña en EE.UU., tras pedido de Donald Trump
Tras empoderarse con Inca Kola, Coca-Cola apuesta por categoría de hidratantes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.