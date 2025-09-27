La ejecutiva recordó que la relación entre Coca-Cola y Disney tiene más de siete décadas de historia. “Nuestra alianza comenzó cuando se inauguró Disneyland Resort en California. Luego estuvimos presentes en Walt Disney World, en Orlando, y más tarde en los parques de Hong Kong y París. El año pasado lanzamos una colaboración con Marvel —no en Perú, pero sí en otros países— y fue un boom entre los consumidores”, refirió.

Este año, la colaboración se ha renovado con una de las sagas más conocidas como Star Wars. “Esta alianza es muy especial porque une a dos marcas que generan pasiones en todo el mundo”, dijo.

La alianza conjunta, en detalle, comenzó a principios de septiembre e introdujo en el mercado local doce ediciones especiales y coleccionables de botellas de Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Sin Azúcar, con personajes de la saga como Anakin, Yoda y otros, además de escenas de Star Wars. “Estarán disponibles por tiempo limitado, lo que las convierte en piezas de colección”, argumentó.

Añadió, asimismo, que las decisiones de la compañía parten del entendimiento de las motivaciones de las personas. En ese sentido, recordó que Coca Cola ingresó al mercado de hidratantes con Flashlyte. “Flashlyte es una bebida con un portafolio de sabores que lanzamos recientemente. Es ideal para consumidores con días muy demandantes o para quienes necesitan recuperarse de una noche de fiesta”, comentó.

En esa línea, dijo que desde su introducción al mercado esta marca está creciendo “mucho más rápido de lo que esperábamos”.

“Queremos que más personas la prueben, por eso estamos en muchos eventos para llegar sobre todo al público joven”, agregó.

Directora senior de Marketing de Coca-Cola para la zona centro, Denise Picot. Foto: Coca Cola

Los próximos pasos de Powerade

Sobre esta marca, la directiva adelantó que la compañía prepara novedades. “ Vamos a tener un lanzamiento muy potente de Powerade en breve . Será algo revolucionario en términos de comunicación y contará con la participación de estrellas del deporte, tanto internacionales como locales. No puedo adelantar mucho”, afirmó.

La ejecutiva no detalló si se trata de nuevos sabores o una ampliación de portafolio, pero confirmó que se trata de una innovación relevante. “ Es una fórmula superior la que vamos a presentar y con íconos del deporte ”, reiteró.

En esa línea, remarcó que esto se da en un buen momento para este tipo de bebidas. “Es un segmento muy conectado con un consumidor que busca cuidarse, estar saludable y mantener una relación activa con el deporte, que es símbolo de bienestar. Para nosotros es un segmento muy relevante que crece con fuerza, y por eso queremos ofrecer soluciones superiores ”, acotó.

Respecto a lo que se viene a mediano plazo, Picot indicó que la compañía continúa desarrollando nuevas innovaciones. “Cada lanzamiento es importante y queremos que nuestros aliados y consumidores conozcan primero las novedades. En este momento estamos armando la visión de largo plazo, siempre cerca del consumidor, para poder ofrecer buenas propuestas”, señaló.