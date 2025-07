Coca-Cola anunció que lanzará en Estados Unidos una nueva versión de su bebida insignia endulzada con azúcar de caña, pocos días después de que el presidente Donald Trump afirmara públicamente haber influido en esa decisión. La compañía precisó, sin embargo, que no abandonará el uso del jarabe de maíz de alta fructosa, que continuará siendo el principal endulzante en su portafolio.

El CEO de la multinacional, James Quincey, aclaró durante una conferencia con inversionistas que esta decisión no representa un cambio de fórmula, sino una ampliación del portafolio. “Esto es, en realidad, una estrategia de “y”, no una estrategia de “o”“ , explicó, según declaraciones recogidas por The Wall Street Journal. “Vamos a seguir usando mucho del jarabe de maíz que ahora utilizamos” , agregó.

La aclaración busca calmar a los productores de maíz en EE.UU., quienes expresaron su preocupación ante una eventual sustitución masiva del jarabe por azúcar de caña, lo que, advirtieron, podría afectar “miles de puestos de trabajo”.

Donald Trump volvió a poner a Coca-Cola en el centro del debate al afirmar que logró que la compañía acepte usar azúcar de caña en su receta original. Foto: EFE/EPA/FRANCIS CHUNG

Trump pone el jarabe de maíz en el centro del debate

El anuncio de Coca Cola se produce días después de que el presidente Donald Trump afirmara en su red Truth Social que había conversado con la compañía para reemplazar el jarabe de maíz por azúcar real en su bebida original, y que esta había accedido.

“He estado hablando con Coca-Cola sobre el uso de azúcar de caña DE VERDAD en la Coca-Cola en Estados Unidos, y han accedido a hacerlo”, escribió Trump, quien es conocido por su afición a la versión ‘diet’ del producto, que no contiene ni azúcar ni jarabe de maíz.

Dentro del entorno cercano al mandatario, destaca el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha criticado abiertamente el uso del jarabe de maíz por su presunto vínculo con problemas de salud pública como la obesidad y la diabetes en EE.UU.

El futuro lanzamiento de Coca-Cola con azúcar de caña en el mercado estadounidense podría restarle atractivo a la popular ‘Coca-Cola mexicana’, una versión considerada ‘premium’ que se comercializa en supermercados y restaurantes, en botella de vidrio y endulzada con azúcar. Esta presentación, que goza de prestigio entre consumidores que evitan el jarabe de maíz, suele costar más del doble que una lata convencional producida en EE.UU.

Con información de EFE.