Así, las tasas de interés de estos depósitos se elevan en las distintas instituciones financieras, tras años de ajustes a la baja, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En las cajas municipales, la tasa promedio descendió a 5.23% en el 2024, pero logró recuperarse a 5.31% en el 2025 y a 5.73% a marzo último. Una tendencia similar se observa en la banca, donde el rendimiento medio de estos depósitos pasó de 2.01% a casi 3% en el mismo periodo. Por su lado, las financieras también registran subidas, pues la tasa de interés de las cuentas CTS pasó de 5.98% en el 2024 a 6.52% recientemente.

Incluso las tasas de estas cuentas suben adicionalmente ante la proximidad del abono de estos fondos, como el que harán esta semana las empresas a los trabajadores.

Liberación de CTS

Sin embargo, detrás de esta trayectoria hay factores estructurales como el impacto de la liberación de la CTS, que transformó este producto, en la práctica, en una cuenta de libre disponibilidad para sus titulares.

El Congreso, en el 2021, estableció que los trabajadores podían retirar hasta el 100% de los recursos ahorrados en estas cuentas, por las precarias condiciones por las que atravesaban muchas familias ante el nocivo efecto que ocasionaron en la economía las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.

Esta disposición fue extendiéndose en los años sucesivos por diversas leyes emitidas por el Parlamento, pese a que ya no se afrontaba un escenario de crisis. Esto desvirtuó por completo la característica esencial y original de la CTS: servir como un ahorro de respaldo ante la eventual de pérdida de empleo de los trabajadores.

Dichas normas provocaron un retiro masivo de esos fondos desde casi S/ 22,000 millones en el 2021 a S/ 8,556 millones hoy, con lo que redujeron su peso e importancia como fuente de fondeo para las entidades que conforman el sistema financiero.

ahora ofrecen productos combinados que integran cuentas sueldo, ahorros y CTS. | Foto: Andina

Tres perfiles

Según Víctor Blas, gerente de división de estrategia y finanzas de Financiera Confianza, actualmente se identifican tres perfiles de clientes: aquellos que retiran inmediatamente su depósito CTS cuando es abonado, quienes ya accedieron a esos fondos para destinarlos a consumo o inversión posteriormente, y un tercer grupo, estimado en cerca de un tercio, que mantiene sus saldos intangibles como un mecanismo de protección frente al desempleo.

“Este último segmento ha cobrado relevancia en la nueva estrategia de las entidades financieras. Ante la menor disponibilidad de recursos provenientes de la CTS, bancos y cajas han comenzado a reactivar la competencia por estos fondos, con tasas de interés atractivas frente a otros productos de ahorro”, explicó. ​

Además, ahora ofrecen productos combinados que integran cuentas sueldo, ahorros y CTS, junto con beneficios adicionales, dijo. A este tipo de depositantes que no mueven la CTS les llegan más ofertas y beneficios.

“Tenemos campañas de retención (de depósitos), especialmente en clientes que ya tienen un buen comportamiento del ahorro. Lo que estamos promoviendo es incrementar la tasa (de interés), no solamente por tener tu CTS, sino para aquellos a quienes también manejamos su cuenta sueldo”, manifestó Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco.

Expectativas

El contexto macroeconómico también incide en las tasas de la CTS, pues las expectativas de nuevos recortes en la tasa referencial del BCR se han moderado, e incluso no se descarta un alza ante presiones inflacionarias recientes, señaló Blas.

Además, como la recuperación de los saldos de los depósitos a plazo podría atenuarse ante la incertidumbre política, la CTS vuelve a posicionarse como una alternativa de fondeo complementaria, aunque con una dinámica distinta a la del pasado, sostuvo.

El Congreso, en el 2021, estableció que los trabajadores podían retirar hasta el 100% de los recursos ahorrados en estas cuentas. FOTO: Composición EC / Congreso.

Retiros en el corto plazo

De cara al abono de la CTS esta semana, se espera que gran parte de los depósitos se retire en el corto plazo, al replicar el comportamiento reciente, indicó Víctor Blas, de Financiera Confianza.

Sin embargo, acotó que, posteriormente, el saldo total de esas cuentas en el sistema financiero podría recuperarse parcialmente por aquellos clientes que aún optan por conservar estos ahorros.

Walter Rojas, de Caja Cusco, detalló que, en esa institución, el 70% de los que reciben estos fondos los usan para diversos fines como gastos corrientes o pago de deudas, y solo el 30% lo mantiene depositado.