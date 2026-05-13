Incluso las tasas de estas cuentas suben adicionalmente ante la proximidad del abono de estos fondos. (Foto: Andina)
Incluso las tasas de estas cuentas suben adicionalmente ante la proximidad del abono de estos fondos. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo
Omar Manrique
mailOmar Manrique

El sistema financiero empieza a mejorar el rendimiento que ofrecen en las cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), en un entorno marcado por la incertidumbre y cambios en el comportamiento de los ahorristas.

TE PUEDE INTERESAR

Interbank: ¿cuál es el impacto de retiro de CTS en clientes?
Depósitos a plazo luchan por seguir siendo sexys: ¿quiénes pagan más en Perú?
CTS: la cuenta que se convirtió en dinero extra para trabajadores, ¿qué pasará a fin de año?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.