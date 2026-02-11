Los mejores resultados responden a dos factores, explicó su plana ejecutiva. En primer lugar, una reducción de los gastos financieros, pues la caja reestructuró las fuentes de financiamiento en busca de un menor costo.

En segundo lugar, otro aspecto “clave” para aumentar las utilidades fueron los menores gastos en provisiones. “De lo que veníamos guardando de provisiones de entre S/ 15 y S/ 20 millones al mes, lo redujimos a entre S/ 7 millones y S/ 12 millones”, refirió Walter Rojas, gerente central de negocios de la entidad edil.

Fuentes de fondeo

Sobre las fuentes de financiamiento, detalló que hay tres tipos de fondeo interno: depósitos a plazo fijo, ahorro y CTS.

“Lo que hemos hecho en el 2025 es promover, más que los depósitos de plazo fijo o la CTS, las cuentas de ahorro, donde la tasa de interés (que se paga al público) es más baja”, comentó el ejecutivo.

“Existen campañas que se han trabajado tanto para personas naturales como jurídicas (empresas) para promover el ahorro corriente”, agregó.

La estructura de financiamiento de fuente interna de la microfinanciera, al cierre de diciembre del 2025, era la siguiente: 35% de cuentas de ahorro, 4% de CTS y el resto, alrededor de 60%, corresponde a depósitos a plazo.

A fin del 2024, la distribución era de 25% en cuentas de ahorro, 4% en CTS y aproximadamente 70% en depósitos a plazo.

Origen. El 60% de los recursos de fondeo interno corresponde a depósitos a plazo en la microfinanciera. (Foto: Manuel Melgar/Diario Gestión)

Bonos

Aparte de esas fuentes internas de financiamiento, la entidad diversificó el origen de sus recursos a través de una primera emisión de bonos subordinados sostenibles a fin del año pasado.

La emisión de bonos sostenibles ha sido por S/ 100 millones a 10 años, a una tasa promedio de 11.5% anual. Los fondos serán destinados a productos sostenibles, por ejemplo, créditos a mujeres emprendedoras, explicó Yovana Enriquez, gerente central de finanzas y control de gestión de la caja.

Inclusión

Rojas también aseguró que se bancariza a cerca de 7,000 clientes nuevos todos los meses, con lo que anualmente se incluye a aproximadamente a 80,000 usuarios.

En cuanto a su aplicativo Wayki, desde su lanzamiento en el 2020 ha enrolado a 534,000 clientes, y solo en los últimos años ingresaron 211,000.

“Ya nuestros clientes hacen desembolsos y abren cuentas en nuestra billetera, pero queremos intensificarlo y hacerlo con más fuerza”, aseveró Rojas. “Estamos trabajando para que la app sea más eficiente en tema de tiempos”, añadió.

El objetivo es que pronto desde la app se puedan otorgar créditos con un proceso 100% digital (todavía una parte del análisis del solicitante se realiza en la agencia), y vender microseguros, dijo.

Tasas para cuentas CTS

En cuanto a la CTS, Walter Rojas, de Caja Cusco, detalló que el 70% de los que reciben tal abono extraordinario en su institución disponen de este, para diversos fines como gastos corrientes o pago de deuda, y solo el 30% lo mantiene depositado.

Además, el 90% de las cuentas de CTS en esa entidad registra un saldo menor o igual a S/ 5,000, según el ejecutivo.

Evolución de los depósitos de ahorro en Caja Cusco

“Tenemos campañas de retención (de depósitos), especialmente en clientes que ya tienen un buen comportamiento del ahorro. Lo que estamos promoviendo es incrementar la tasa (de interés), no solamente por tener tu CTS, sino para aquellos a quienes también manejamos su cuenta sueldo”, comentó Rojas.

Es decir, sí habrá incentivos para clientes de cuentas sueldo y CTS en Caja Cusco.