Bancos y microfinancieras alcanzaron un crecimiento récord de utilidades. Foto: Andina
Bancos y microfinancieras alcanzaron un crecimiento récord de utilidades. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El sistema financiero exhibió una recuperación generalizada en sus resultados e indicadores durante el 2025, lo que permitió que todos los bancos, cajas municipales, financieras y empresas de crédito terminaran el año en azul.

TE PUEDE INTERESAR

WhatsApp: ¿cómo es la nueva ventanilla de bancos para créditos y pagos?
AFP podrán ser bancos según norma, ¿se transformarán?
Open banking puede traer productos más baratos en Perú, ¿por qué algunos bancos se resisten?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.