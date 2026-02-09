A diciembre último, 46 de las 47 entidades financieras que operan en el país lograron utilidades y solo una cerró el periodo con pérdidas.

La banca reportó beneficios netos conjuntos de S/ 14,147 millones en el 2025, un nuevo pico de ganancias anuales, por encima de los S/ 10,325 millones alcanzados en el 2024, según estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Esto representa un incremento anual de 37%.

En similar trayectoria, las cajas municipales anunciaron ganancias netas de S/ 850 millones, que duplican los S/ 398 millones del 2024 y marcan un récord. Mientras que las financieras sumaron S/ 274 millones en beneficios, con una expansión anual de 27%.

Digitalización

La economía peruana mantuvo en el 2025 una trayectoria de crecimiento que fortaleció la capacidad de pago de personas y empresas y marcó una tendencia de menor morosidad en el sistema financiero, dijo a Gestión Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima.

Este mejor desempeño estuvo acompañado por avances significativos en eficiencia operativa de bancos y cajas ediles, impulsados por procesos de automatización y digitalización, así como por la reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva (BCR), que abarató el costo de fondeo para las entidades, explicó. Entre enero y diciembre del 2025, la tasa del BCR se redujo de 4.75% a 4.25%.

En las cajas, el crecimiento económico permitió mayores ingresos y ventas para sus clientes, lo que mejoró el comportamiento de pago en un contexto de menor costo de fondeo, agregó García.

El 2025 fue un año claramente positivo para el sistema financiero peruano, afirmó Víctor Blas, gerente de división estratégica y finanzas de Financiera Confianza. “Bancos y microfinancieras alcanzaron un crecimiento récord de utilidades, impulsado por la recuperación del crédito, una mejora sostenida en la calidad de cartera y menores costos financieros, en un entorno de inflación controlada y recortes en la tasa de referencia del BCR”, destacó.

Esto permitió dejar atrás los años más complejos del periodo pospandemia y fortalecer la solvencia del sistema, agregó.

Morosidad

Para Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, la evolución de la morosidad se ha convertido en una de las principales razones de los mejores resultados del sistema financiero en el 2025.

Con una economía más dinámica, las provisiones por riesgo crediticio, que deben constituir las entidades financieras ante eventual impago de deudores, se redujeron de modo significativo, lo que permitió mejorar los resultados netos, dijo. A mayor crecimiento económico, se observa una mejor colocación de créditos y calidad de cartera y, en consecuencia, una mayor rentabilidad de las instituciones prestamistas, manifestó.

Dicho escenario cobra relevancia luego de que en el 2024 se verificara una caída en las utilidades en 11 de 17 bancos y que la mitad de microfinancieras operara en rojo, con morosidad mayor a 8%.

Las cajas rurales también mostraron un repunte en sus ganancias netas, tras cinco años consecutivos de pérdidas conjuntas, que sumaron S/ 7.1 millones en el 2025. En este segmento solo una caja reportó pérdidas.

Empresas de crédito

Y las empresas de crédito —antes edpymes— acumularon beneficios netos por S/ 81 millones, lo que significa un incremento anual de 82%.

Chang sostuvo que las cajas rurales enfrentaron mayores dificultades en los últimos años debido a su menor tamaño y a problemas estructurales en algunas entidades que arrastraron el promedio del sector.

Por su lado, las empresas de crédito tuvieron una buena performance, beneficiadas por el dinamismo del consumo, que crece con mayor rapidez cuando la economía avanza. La estrategia de ser empresas especializadas en un nicho de mercado les permitió una recuperación más rápida en sus ganancias, añadió.

Dos escenarios para el 2026

Pese al contexto de mayor criminalidad que afronta el país, las entidades financieras consiguieron ganancias significativas en el 2025, refieren analistas. Sin embargo, en el 2026 se agrega un hecho relevante que podría cambiar la tendencia de estos resultados.

“Debería ser un año bueno para el sistema financiero, pero todo depende de que la parte política no genere una locura. Si las elecciones dan como resultado un mandato disruptivo, podría cambiar las políticas de otorgamiento de crédito que hoy sigue la banca”, comentó Yang Chang.

Arturo García coincide en que este año habría dos escenarios. Se proyecta un crecimiento económico cercano al 3%, riesgos políticos acotados, reducción de la tasa del BCR y, de consolidarse una caída en la morosidad, buenos resultados para la banca. Pero si el ruido político causa movimiento social, las previsiones serían menos optimistas, añadió.

La perspectiva es favorable este año, con una economía que podría crecer por encima del 3% y una inflación anclada dentro del rango meta, lo que seguiría respaldando la demanda de crédito, estimó, Víctor Blas, de Financiera Confianza.