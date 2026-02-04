En un contexto macroeconómico de elevados precios internacionales de las principales exportaciones y un nivel de endeudamiento público menor al de otros pares de la región, los bonos soberanos de Perú cobran atractivo entre diversas alternativas de inversión.
Tras 10 meses de su colocación en el mercado local, el ETFPESOV, un fondo que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y está compuesto por 12 bonos emitidos por el gobierno peruano, registra un rendimiento de 11.6% en soles y un volumen de negociación acumulado de más de S/ 360 millones, dijo Melvin Escudero, CEO de El Dorado Asset Management.
“La deuda soberana es un instrumento inafecto a impuestos, el único producto de ahorro comparable porque no paga impuestos es el depósito a plazo, pero hoy ya no encontramos tasas de 8%, sino de 1% a 4% en los bancos más grandes y siguen bajando”, señaló.
Sin embargo, precisó que el ETF cuenta con dos riesgos a evaluar. “El riesgo de crédito de los bonos soberanos es el más bajo, son papeles de grado de inversión, pero el riesgo de mercado sí podría implicar fluctuaciones en su valor; puede haber periodos de un comportamiento negativo a diferencia de los depósitos a plazo que tienen una tasa de interés fija”, explicó.
Inversionistas
El número de inversionistas supera los 360 a la fecha, pero recientemente se ha observado el ingreso de pequeños participantes, destacó Escudero.
“Hasta ahora (el ETF) había captado solo a inversionistas institucionales, banca de inversión internacional, fondos soberanos, las AFP, bancos comerciales, compañías de seguro. Empezar a incorporar al retail es algo muy positivo”, expresó.
Detalló que los inversionistas más grandes ingresaban con montos desde los S/ 5 millones, pero ahora también hay personas de alto patrimonio invirtiendo S/ 500,000 o un millón y jóvenes peruanos con tickets de S/ 500 e incluso S/ 150.
El CEO refirió que la estrategia hoy apunta a que este instrumento permita a las tesorerías de las empresas diversificar sus inversiones. “Muchas empresas grandes o medianas deben tener sus fondos en el banco, en un fondo mutuo o en una caja municipal. Queremos que vean la deuda soberana también como una alternativa para sus portafolios”, agregó.
