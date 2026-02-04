Tras 10 meses de su colocación en el mercado local, el ETFPESOV, un fondo que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y está compuesto por 12 bonos emitidos por el gobierno peruano, registra un rendimiento de 11.6% en soles y un volumen de negociación acumulado de más de S/ 360 millones, dijo Melvin Escudero, CEO de El Dorado Asset Management.

“La deuda soberana es un instrumento inafecto a impuestos, el único producto de ahorro comparable porque no paga impuestos es el depósito a plazo, pero hoy ya no encontramos tasas de 8%, sino de 1% a 4% en los bancos más grandes y siguen bajando”, señaló.

Sin embargo, precisó que el ETF cuenta con dos riesgos a evaluar. “El riesgo de crédito de los bonos soberanos es el más bajo, son papeles de grado de inversión, pero el riesgo de mercado sí podría implicar fluctuaciones en su valor; puede haber periodos de un comportamiento negativo a diferencia de los depósitos a plazo que tienen una tasa de interés fija”, explicó.

Inversionistas

El número de inversionistas supera los 360 a la fecha, pero recientemente se ha observado el ingreso de pequeños participantes, destacó Escudero.

“Hasta ahora (el ETF) había captado solo a inversionistas institucionales, banca de inversión internacional, fondos soberanos, las AFP, bancos comerciales, compañías de seguro. Empezar a incorporar al retail es algo muy positivo”, expresó.

Detalló que los inversionistas más grandes ingresaban con montos desde los S/ 5 millones, pero ahora también hay personas de alto patrimonio invirtiendo S/ 500,000 o un millón y jóvenes peruanos con tickets de S/ 500 e incluso S/ 150.

El CEO refirió que la estrategia hoy apunta a que este instrumento permita a las tesorerías de las empresas diversificar sus inversiones. “Muchas empresas grandes o medianas deben tener sus fondos en el banco, en un fondo mutuo o en una caja municipal. Queremos que vean la deuda soberana también como una alternativa para sus portafolios”, agregó.