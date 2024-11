En comparación con el periodo de enero a octubre del 2023, estas transacciones aumentaron en 114%, aunque todavía no recuperan los montos del 2021 (US$ 525 millones).

Los ETF son fondos de inversión que cotizan en el mercado bursátil como si fueran una acción.

En ese contexto, compañías globales están ampliando la oferta de estos productos en la plaza local.

Así, VanEck pasó de negociar nueve a 12 ETF, y acaba de estrenar uno de energía nuclear (Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF). Este instrumento capta atención en el mercado, pues varios gobiernos viran hacia la tecnología nuclear para atenuar el impacto de la subida del precio de la electricidad, explicó Eduardo Escario, regional director business development and sales de VanEck

“La energía nuclear contamina mucho menos y además es más estable. La energía solar y eólica, si no hay sol, si no hay viento, no pueden funcionar. Por eso China está produciendo, por ejemplo, 26 plantas nucleares. En Europa hay aproximadamente 104 plantas, y 76 de ellas están alargando su ciclo por la demanda de muchas industrias”, recalcó.

Mercado inmobiliario

Otro ETF que ha ingresado al país es el Global Real Estate ETF, que invierte en empresas de bienes raíces a nivel mundial.

“Con la bajada de tasas de interés (que ha iniciado la Fed), el mercado inmobiliario tiende a ser mucho más interesante porque, en general, endeudarte es más barato”, señaló Escario.

Asimismo, VanEck ha incorporado en la plaza limeña un ETF que invierte en acciones de la India (India Growths Leaders ETF).

“Hemos visto más demanda de India como país emergente por su crecimiento, además porque China no está creciendo tanto como antes. En diez años algunos esperan que India sea más importante que la Unión Europea. Este país se está orientando bastante hacia la digitalización”, afirmó el ejecutivo.

Otro ETF que está “de moda” es el de Bitcoin, pues a partir de la victoria de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca, la criptomoneda no ha dejado de subir. “En Perú, el inversionista retail es el que todavía muestra más interés en el bitcoin, pero a nivel global se está viendo mucha demanda por parte de institucionales”, acotó Escario.

Interés de los peruanos

Entre los fondos que negocia hoy VanEck en la BVL, el que ha mostrado un mayor nivel de negociación es el Gold Miners GDX (con US$ 3.6 millones hasta octubre del 2024, según datos de la firma). “Este ETF invierte en las acciones mineras (auríferas) globales más grandes (como Newmont y Barrick Gold), y alrededor de 54 compañías forman parte del índice. La mayoría son estadounidenses y canadienses, pero también hay una peruana que es Buenaventura”, precisó Escario.

El directivo refirió que este ETF ha rendido 14.5% en lo que va del 2024. Además, aseguró que el principal factor que impulsa hoy el metal dorado son las compras por parte de bancos centrales como los de China, Rusia e India que están buscando desdolarizarse en un contexto de mayor riesgo geopolítico.

ETF tecnológico

Eduardo Escario de VanEck resaltó además el caso del ETF de semiconductores como otro de los que más demandan los peruanos. Dicho instrumento ha rendido 41.92 % en lo que va del 2024. “En términos de flujo y de performance, el ETF de semiconductores es el que mejor está funcionando, y del que tenemos más demanda de los clientes, también en Perú. El fondo invierte en las 25 empresas más grandes del mundo de semiconductores, NVIDIA es una de ellas, es la que más pesa en el índice”, detalló.

