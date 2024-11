Así lo detalla Bruno Ghio, CEO de Allié Family Office en una entrevista en exclusiva con Gestión donde comenta, además, sobre los activos que atraen más a las familias de alto patrimonio, a pocas semanas de terminar el año.

- ¿Hay más interés por atender a este segmento?

Sí, el mercado de alto patrimonio sigue creciendo y se ve reflejado en una dinámica, que se ve desde hace un tiempo, de abrir oficinas en otras latitudes como una base adicional. Un ejemplo claro es la apertura de puntos de atención en Miami, vemos que más empresas peruanas y de la región están poniendo un pie allá.

- A nivel local, ¿cómo aumenta la competencia?

También crece. Este público tradicionalmente era atendido por los family offices, pero ya no es considerado solo por ellos. Están apareciendo algunos asesores independientes que apuntan a los clientes no tan complejos. Digamos que complementan a la banca privada, aunque están por debajo de lo que ven los family offices.

- ¿Desde cuándo observa a estos participantes?

Se ha visto en los últimos 12 meses. Tal vez, en el mercado de family offices hay una penetración elevada, por eso están entrando jugadores no vinculados a alguna institución que hacen más accesible un servicio de asesoría de inversiones independiente.

- ¿Es posible saber cuántos gestores están hoy en el mercado?

No, en Perú no hay una necesidad de registro, a diferencia de EE.UU. donde hay un poco más de formalidad con las empresas independientes de asesoría. Allié, por ejemplo, está registrada en el Securities and Exchange Commission (SEC), el equivalente a la SMV en el país norteamericano. También fuimos reconocidos por Euromoney como el mejor family office peruano en los últimos dos años.

Portafolios

- Sobre las preferencias de estas familias, ¿qué requerimientos están teniendo?

Hubo mucho énfasis en la bolsa de Nueva York y en bienes raíces. Este último activo no solo en EE.UU. sino también en Perú. Alquileres en vivienda multifamiliar en el extranjero y, a nivel local, miran más lo que es vivienda social.

- Algunos especialistas consideran que la plaza estadounidense está cara…

Sí, está un poco alta en términos de valorización, es cierto, sobre todo las 500 empresas del índice referente. En realidad, son las siete más grandes las que predominan y hacen que el múltiplo de todas las restantes se vea elevado. La bolsa de EE.UU. está cara, pero no todas las acciones están en máximos.

- La victoria de Donald Trump en EE.UU., ¿tiene impacto en las decisiones de las familias de alto patrimonio?

Claro. Cambia la figura para armar los portafolios, le da más soporte a las acciones y real estate, y se lo quita a renta fija. Trump es pro mercado y ha provocado que suba la bolsa, el S&P500 superó los 6,000 puntos, es un hito, y la rentabilidad está por encima del 20%. Los mercados perciben a Trump como una alternativa no tan favorable a los bonos.

"Resalta la apertura de puntos de atención en Miami, vemos que más empresas peruanas y de la región están poniendo un pie allá", dice Ghio. (Foto: Pexels)

- En renta variable, ¿qué sectores están mirando?

No estoy seguro si Trump va a apoyar mucho a acciones tecnológicas, parece que no, podría ser neutral o buscar tener la menor concentración en estas empresas. Pero un sector que se va a beneficiar es la banca por menor regulación, la industria del petróleo y el sector automotriz. Estas acciones ganarían peso en la cartera de las familias de alto patrimonio.

- ¿Por qué no sería favorable para los bonos?

Una política proteccionista como la que se espera con Trump, genera mayor inflación y, por ende, hace que la tasa referencial no baje. Además, el déficit fiscal en Estados Unidos es preocupante y si no se ataca el problema pronto, cada día la deuda será más grande. Se prevé que las tasas de largo plazo suban y se mantengan elevadas.

- ¿En qué instrumentos de renta fija serán más cuidadosos?

Con tasas altas, los que más sufren son los emisores de países emergentes. Se afecta la capacidad de pagar los intereses elevados y sube el riesgo de cumplimiento. A la deuda de empresas de alta calidad podría afectarle menos.

- ¿Qué están mirando en real estate?

Bueno, oficinas es un sector que ya viene complicado y la elección de Trump no lo ayuda, porque es muy susceptible a movimientos en las tasas de interés. Pero al mercado de alquiler de propiedades sí le puede ir bien.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de Allison ROBBERT / POOL / AFP)

Efecto Trump se verá en 12 meses

La gente presume que Trump estará muy cómodo con el déficit fiscal, dijo Ghio. Por otro lado, la Reserva Federal (Fed) sigue su camino y decidió recortar la tasa referencial por segunda vez, aunque en 25 puntos básicos, comentó.

“Sin embargo, hay que tener claro que la Fed está bajando su tasa de interés, porque no hay un alza en el índice de precios. Si las medidas de Donald Trump generan inflación, la Fed tendría que reaccionar y dejar de bajar su tasa clave”, manifestó.

El fundador de Allié, firma que cumplió un quinquenio operando en Perú, estimó que el efecto del proteccionismo del representante republicano se verá dentro de los próximos seis a 12 meses. “Empero, el problema de déficit fiscal es preocupante y su efecto será de un horizonte mayor, en los próximos cuatro o cinco años”, advirtió.

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.