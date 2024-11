Durante la campaña electoral estadounidense, el mercado ya daba por descontado que el regreso del magnate a la Casa Blanca impulsaría, en general, a las criptomonedas, por su postura en favor de este tipo de activos, como la intención de flexibilizar su regulación.

Al momento de redacción de este artículo, bitcoin ha superado los US$ 87,000, cuando el año pasado cerró en US$ 44,183.4, según Investing.com. Es decir, el precio de esta moneda digital se ha casi duplicado en lo que va del 2024.

Además, solo en el último mes, la cotización del bitcoin ha escalado 39%.

El universo de las criptomonedas va más allá del bitcoin. Esta, sin embargo, fue la moneda pionera de este mercado y la más notable, sobre todo, luego de que en enero de este año el regulador estadounidense, la SEC, le diera un espaldarazo al aprobar los ETF de bitcoin.

Los especialistas, en general, coinciden en que bitcoin es un instrumento muy volátil y de alto riesgo. Sin embargo, quienes apuestan por esta divisa virtual la ven como una alternativa que podría generar altas ganancias.

¿Tiene fundamento la inversión en bitcoin?¿Quiénes deberían incluirla en su portafolio? Cuatro economistas consultados por Gestión responden a esta y otras preguntas.

Apuesta por la masificación

Alberto Arispe

Gerente general de Kallpa SAB

Al ganar Trump las elecciones, los activos riesgosos como las acciones han subido de precio. Trump está prometiendo menos impuestos corporativos, desregular el mercado. Entonces, si el Estado no se mete a regular el bitcoin, más gente va a entrar a invertir en esa moneda.

Ahora, quien invierta en bitcoin debe ser alguien con tolerancia al riesgo porque es un activo con mucha volatilidad. Además, tiene pocos años de vida y es un sector donde hay mucha especulación.

El bitcoin no genera renta, no es como la acción que otorga un dividendo, o como un bono que da un cupón, o como una vivienda que puede pagar un alquiler. Por lo tanto, quienes apuestan por el bitcoin esperan que se masifique y que mucha gente ahorre en esa divisa como ahora se hace en dólares o yenes. Estiman que el bitcoin se convertirá en algo así como el oro, un activo en el que se ahorre para diversificar. Pero esto puede suceder o no.

La única razón ahora para invertir en bitcoin es la expectativa de que va a subir más que el dólar; no hay otro beneficio.

“Podría superar los US$ 100,000”

Pablo Leno

Gerente general de Renta 4 SAB

El vicepresidente de Trump es un empresario pro criptomonedas. Por eso los inversionistas apuestan a que el Gobierno va a estar más en favor de este sector, sobre todo de bitcoin que ya tiene ETF que listan en bolsa.

Hay analistas que creen que el bitcoin ha salido de un movimiento lateral que ha durado seis meses. Así, el análisis técnico arrojaría que la criptodivisa podría tocar niveles de US$ 90,000 o US$ 95,000 en un periodo relativamente corto. El fundamento principal es que es un instrumento anti-inflacionario porque existe una limitante de 21 millones de unidades en circulación. En cambio, el dólar y el euro han tenido mucha emisión inorgánica.

Particularmente, a estos niveles sería muy cauto, porque así como la criptomoneda sube muy fuerte, también muestra correcciones importantes. Yo aconsejaría esperar un retroceso al nivel de US$ 76,000 donde sería un buen momento para entrar porque creo que luego puede saltar a US$ 100,000 o US$ 120,000. Pero probablemente la coyuntura es más para tomar ganancias.

“Solo lo respalda la buena fe”

Jorge González Izquierdo

Profesor Emérito de Economía de la Universidad del Pacífico

El bitcoin, hasta hace algunos meses, básicamente era un activo financiero de altísimo riesgo. Sin embargo, la SEC, la SMV de EE.UU., le dio prácticamente una partida de nacimiento cuando dijo que sus ETF podrían ser transados en Wall Street. Así, la criptomoneda comenzó a competir con otros activos financieros muy ligados a la tecnología.

Luego, en la campaña electoral, vimos un segundo impulso porque Trump dijo que iba a convertir a EE.UU. en la capital del bitcoin.

Sin embargo, todas las criptomonedas tienen un grave problema: mientras no estabilicen su precio, no se van a poder convertir en monedas para hacer transacciones, y ese es el gran faltante del bitcoin. El Gobierno de Bukele, por ejemplo, aunque oficializó el bitcoin, ha fracasado en El Salvador porque no se puede usar para la compra y venta.

Yo aconsejaría invertir en bitcoin solo el capital de riesgo, es decir, los excedentes, porque su único respaldo es la buena fe.

Invertir en bitcoin es como jugar en el casino

Edmundo Lizarzaburu

Profesor investigador de la Universidad ESAN

La victoria de Trump ha impulsado al bitcoin porque muchas de las personas que lo han apoyado, incluyendo a Elon Musk, están en favor de estos activos. Entonces, el mercado está esperando una potencial legislación pro criptomonedas.

Si uno analiza las presentaciones de Trump, en sus publicidades ha aparecido el bitcoin. A esto se suma que la Fed redujo su tasa de interés de referencia la semana pasada, lo que incentiva que el inversionista vaya hacia instrumentos de mayor riesgo. Además, claramente hay todo un apetito a nivel global por activos digitales. Prueba de ello es que el BCR está creando una moneda digital con un proveedor de la India.

Una legislación pro criptomonedas consistiría en establecer parámetros para una generación de precios más transparente. Pero hay que resaltar que estas divisas poseen un subyacente que es intangible, que es nada.

Si la persona tiene un excedente, puede apostar a muy largo plazo en criptomonedas, esperando a que puedan subir, pero es como el casino. Es decir, puedes ganar mucho, pero también perder en uno o dos días.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

