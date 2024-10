“El BCR se está informando mucho con India (en el plan de su próxima moneda digital), y es algo a lo que habría que estar muy atento. Podría ser uno de los primeros casos de Sudamérica y de Latinoamérica, en general, en ser un gran elemento disruptivo en la industria”, aseguró Alejandro Tfeli, managing director & partner de Boston Consulting Group (BCG).

LEA TAMBIÉN: Moneda digital del BCR llegará a medio millón de peruanos en piloto con Bitel

El BCR firmó en junio de este año, en colaboración con el Banco de la Reserva de la India (RBI), un acuerdo con la Corporación Nacional de Pagos de ese país. Su objetivo es implementar una plataforma de pagos minoristas en Perú, similar a la plataforma Interfaz de Pagos Unificada (UPI) que opera en el país asiático.

“(En lo que respecta a una moneda virtual), el banco central de Brasil está avanzando de manera similar (que el BCR). Pero el resto de bancos centrales (en la región) está en otra discusión, por lo cual el de Perú está en avanzada dentro de Sudamérica”, recalcó Tfeli.

“Si la moneda del BCR logra alcanzar escala como un medio de pago validado y aceptado por comercios e individuos, sería un gran caso de éxito y de crecimiento para Perú”, agregó.

Sin embargo, desde nuestra propia autoridad monetaria no prima tanto optimismo. “Estamos con un plan piloto que, si no funciona, se suprime. No sabemos si tendrá el éxito suficiente. El problema es que haya el suficiente número de personas que lo acepten. Esperamos que tenga éxito”, manifestó recientemente Julio Velarde, presidente del BCR, en una presentación ante el Congreso de la República.

Potencial de la CBDC

El dinero digital del BCR es lo que se conoce como CBDC, por sus siglas en inglés (Central Bank Digital Currency). Este tipo de activo, asegura BCG, tiene mayor posibilidad de crecimiento que las criptomonedas como medio de pago.

“Las criptomonedas, incluso las stablecoins (criptomonedas que están vinculadas al valor de un activo más estable como el oro o el dólar), no han tenido éxito, no han penetrado en ninguna región del mundo como medio de pago, aunque sí como método de inversión”, apuntó Tfeli.

De acuerdo con BCG, este mayor potencial de las CBDC responde a que brindan mayor seguridad a los usuarios, al estar respaldadas por un banco central. En cambio, las criptomonedas se caracterizan, justamente, por no estar avaladas por ninguna autoridad monetaria.

Caso peruano

Al ver al Perú en el contexto regional, BCG resalta la presencia de un jugador que ha tomado el protagonismo en el mercado de medios de pago: el aplicativo Yape.

La firma prevé que la aplicación del BCP mantendrá su posicionamiento, pese a que otras instituciones han intentado lanzar modelos similares.

“No vemos una carrera que se termine. Consideramos que Yape va a seguir creciendo, pero habrá un mayor incremento competitivo. No nos olvidemos, por ejemplo, de alternativas como Mercado Pago, para la cual Perú es un mercado clave”, indicó Tfeli.

Sin embargo, BCG tampoco anticipa la entrada al país de muchas más plataformas de pagos. “No hay espacio en nuestros países (como Perú), que son pequeños, para 10 jugadores (en el mercado de medios de pago); el juego es de 2 o 3. No nos imaginamos 20 jugadores porque no hay espacio para eso”, aclaró el managing director.

Tfeli refirió además que si tuviera que comparar a Perú con algún otro mercado de la región, sería con Colombia. En ambos países, aseguró, el efectivo “sigue siendo el rey”. Esto contrasta con Brasil, que es el caso más destacado en la penetración de los pagos digitales. A la nación carioca, además, le siguen Argentina y Chile, en ese orden, según la consultora.

Medios de pagos

La industria de medios de pagos en Perú ha mostrado un crecimiento estable desde 2018, destaca BCG. Así, la firma espera que, para 2028, el mercado crezca un 11% (en comparación con 2023), alcanzando los US$ 4 mil millones.

En el país, los pagos de cuenta a cuenta (A2A) constituyen la mayoría de las transacciones, y se prevé que esta tendencia continúe fortaleciéndose en los próximos años. Los pagos A2A son aquellos por los que se transfiere directamente de la cuenta del pagador a la del beneficiario, sin intermediarios como las tarjetas de crédito.

“Para 2033, el mercado de pagos en América Latina alcanzará los US$ 297,000 millones. Los medios de pagos tradicionales, como las tarjetas de crédito, siguen siendo los principales impulsores de las ganancias de la industria”, afirmó Alejandro Tfeli, managing director & partner de BCG.

Datos

US$ 2.3 billones alcanzará la industria global de pagos para 2028, proyecta BCG en su último reporte anual.

500 mil usuarios se esperan registrar durante el primer año de la puesta en marcha del piloto de la moneda digital del BCR.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

- BBVA planea financiar 10,000 viviendas en 2025, ¿a quiénes apunta?

- Estímulo de China no cubre expectativas: el impacto en bolsa y dólar

- Créditos de consumo ahora se contraen pese a rebote de economía