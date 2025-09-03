Las compañías estiman una próxima reducción en las tasas de interés en el mercado. (Foto: Andina)
Más empresas vuelven a ver el financiamiento a través del mercado de capitales como una alternativa competitiva frente a otras fuentes, enfatiza la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Sin embargo, los niveles colocados de títulos de deuda aún no alcanzan lo observado antes de la pandemia.

