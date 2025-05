Sin embargo, quien posee el control (el 60%) del megaproyecto es la china Cosco Shipping. Dicha compañía no lista directamente en la plaza limeña, aunque existe una forma de invertir en ella, ¿a través de qué instrumento?

US Global ofrece el ETF US Global Sea to Sky Cargo (SEA) en el mercado local. Se trata de un fondo de inversión compuesto en un 70% por empresas de transporte marítimo, y el resto (30%), por compañías de carga aérea.

Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en el mercado bursátil, tal como lo hacen las acciones.

Martha Garcia, investment analyst de US Global Investors, destacó que el fondo SEA se “rebalancea” cada tres meses.

Entre las compañías que forman parte del ETF, resaltan Höegh Autoliners, YangMing Marine Transport Corp, Evergreen Marine Corp, A.P. Moller - Maersk, HMM Co Ltd, STC International Holdings Ltd y, como ya mencionamos, Cosco Shipping.

“Muchas de estas empresas tienen presencia en Perú”, acotó Garcia, haciendo hincapié en Cosco por su presencia en el puerto de Chancay.

El año pasado, el ETF reportó un rendimiento de 2.23%, pero desde su lanzamiento (en el 2022) acumula una pérdida de 1.46%, por las tensiones geopolíticas, paros en los puertos en Estados Unidos y la guerra arancelaria, todo lo cual afectó a las empresas de transporte marítimo. Sin embargo, Garcia aseguró que se observa una recuperación.

Las empresas de transporte marítimo se vieron afectadas por las tensiones geopolíticas.

“Los acuerdos (en el tema de aranceles) a los que está llegando Estados Unidos, por ejemplo, con Reino Unido, van a ser favorables para el sector (de carga marítima)”, afirmó la analista.

Cosco Shipping posee el 60% del puerto de Chancay.