Son 19 bancos comerciales, 6 financieras, 11 cajas municipales y 5 cajas rurales las que forman parte del Fondo de Seguro de Depósito (FSD).

Desde que una entidad financiera recibe la autorización para captar depósitos del público, se convierte automáticamente en miembro del FSD.

La cobertura máxima exigible que ofrece hoy el FSD es de S/ 116,700, hasta febrero del 2026, siendo un monto que se actualiza cada trimestre.

El FSD cubre los depósitos a nombre de un titular o de titulares, sean personas naturales o jurídicas privadas sin fines de lucro. La cobertura aplica para depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y CTS.

La cobertura máxima exigible que ofrece hoy el FSD es de S/ 116,700. (Foto: Manuel Melgar/ Gestión)

Según explica Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, el fondo cubre por persona y por entidad. Es decir, si alguien tiene S/ 80,000 en un banco y S/ 50,000 en una caja, y ambas instituciones fueran intervenidas por la SBS, el ahorrista no perdería nada. Cada uno de los dos depósitos es cubierto por el FSD.

Sin embargo, si la persona tuviera esas dos mismas cuentas que suman S/ 120,000 en el mismo banco, y la empresa quiebra, el FSD solo restituye al ahorrista hasta S/ 116,700. El resto, S/ 3,300, solo lo podría recuperar luego de la liquidación de la institución financiera que puede demorar incluso hasta tres años, refirió.

Desde que una entidad financiera recibe la autorización para captar depósitos del público, se convierte automáticamente en miembro del FSD. (Foto: Composición GEC)

“La sugerencia es diversificar fondos. Puedo tener S/ 80,000 en una caja y un depósito a plazo fijo por S/ 40,000, por ejemplo, en otra entidad financiera. No es bueno concentrar, y tampoco confiarnos por una (alta) tasa de interés”, agregó el economista, advirtiendo que siempre una persona debería investigar si la empresa donde va a depositar sus ahorros forma parte del FSD. De no ser así, no podrá solicitar ninguna devolución.

Casana comentó además que, si bien el FSD por ley tiene 30 días para restituir el dinero al ahorrista, lo que se ha visto en los últimos tiempos es que lo hace normalmente en un periodo de 72 horas.

En suma, las personas con depósitos de más de S/ 120,000 en una sola institución, hoy solo están cubiertas hasta S/ 116,700 por el FSD y siempre que sean clientes de una empresa supervisada por la SBS.