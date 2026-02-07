Ahorristas deben investigar previamente la entidad donde van a depositar su dinero, acosejan analistas. (USI)
Ahorristas deben investigar previamente la entidad donde van a depositar su dinero, acosejan analistas. (USI)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

En el sistema financiero peruano, operan varias entidades reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y que están autorizadas para captar depósitos del público, ¿qué tan seguros están sus clientes?

TE PUEDE INTERESAR

CEO de Mitsui Auto Finance: “Queremos ofrecer seguros o mantenimiento para vehículos”
Bonos de Gobierno dan más rentabilidad que depósitos en bancos, ¿a quiénes les conviene?
Moneda digital del BCRP, ¿cómo recargan la billetera los usuarios?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.