El monto máximo de cobertura del FSD, que se actualiza trimestralmente, actualmente es de S/ 120,500. Es decir, si alguien tiene un depósito por un monto mayor, solo tendrá una recuperación inmediata hasta por el tope de S/ 120,500.

El FSD da cobertura a los depósitos en 17 bancos, 11 cajas municipales, 5 cajas rurales y 8 financieras.

En Perú hay 317,968 cuentas con montos que superan el límite de cobertura del FSD (entre depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y CTS). Es decir, en estos casos los depósitos no están cubiertos al 100% por el FSD . Ello sobre todo ocurre en cuentas bancarias (ver cuadro).

¿Cómo reducir el riesgo si una cuenta no está cubierta al 100% por el Fondo de Seguro de Depósitos?

Al respecto, los especialistas sugieren dos alternativas. La primera es diversificar el riesgo haciendo depósitos en más de una entidad financiera , siempre por un monto máximo de cobertura del FSD, que actualmente es de S/ 120,500.

“Como es imposible que el fondo cubra un depósito de medio millón, lo que se puede hacer, si se quiere reducir el riesgo, es abrir cuentas en varias instituciones financieras y cada una da la cobertura de hasta S/ 120,500”, indicó Jorge Guillén, profesor de finanzas asociado de Esan.

Otra alternativa es mancomunar la cuenta de ahorro con una o más personas . Y cada una de ellas podrá acceder a la cobertura del FSD, indicó Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School.

Es decir, si dos personas se mancomunan, la cobertura del FSD se duplica. O si se mancomuna entre cuatro personas, la cobertura del FSD se cuadruplica, remarcó el especialista. El único requisito para mancomunar es ser mayor de edad.

“Por ejemplo, si tengo una cuenta de S/ 200,000, con el actual Fondo de Seguro de Depósitos tengo una exposición a riesgo de S/ 80,000 si le pasa algo a la entidad. Pero si mancomuno con otra persona, la cobertura de las dos personas llegaría a S/ 240,000 y con ello estaría cubierta la cuenta de los S/ 200,000”, remarcó Jimmy Astocondor.