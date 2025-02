Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la UPC, recuerda que la inflación “pega a los que menos tienen”, ya que ante el encarecimiento de los productos, como por ejemplo el pan, una familia acaudalada no dejará de consumirlo, mientras que las de los quintiles más pobres, prescinden de este alimento porque no les alcanza el dinero.

Pese a ello, considera más que necesario que los hogares, sin distinción alguna, sepan planificar y destinar una fracción de sus ganancias al ahorro para que, en un determinado tiempo, dispongan de más recursos que les permita vivir mejor.

“Guardar pan para mayo”: oportunidades de ahorro según tus ingresos

Con una inflación controlada dentro del rango meta, la pérdida del valor adquisitivo no es tan grande como hasta hace un par de años —sostiene el docente y experto en finanzas de Pacifico Business School, Jorge Carrillo Acosta— por lo que recomienda buscar entidades financieras que ofrezcan tasas de interés que compensen la inflación o la superen.

Ahorros desde S/ 300. La alternativa para los peruanos con una capacidad acotada de ahorro, de entre S/ 300 a S/ 600 mensuales, es una Cuenta de Ahorro. En datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las entidades financieras ofrecen una Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA) de hasta 6.12% por tu dinero. “Ese excedente pequeño de ahorro mensual se acumula a una tasa interesante en bancos, cajas y financieras” , indicó a Gestión.

Ahorros sin fin previsional en las AFP. “Esta es una buena opción con gran rentabilidad. Podrás retirar tu dinero cuando quieras. Con una rentabilidad anual promedio del 9% en el Fondo 2 (el más moderado) tu dinero crecerá junto con dicho fondo. Es más sencillo” , agregó Ojeda.

agregó Ojeda. Cabe precisar que este producto financiero solo está disponible para los trabajadores que aportan obligatoriamente a una AFP. No hay restricciones para la cantidad de dinero que uno desee aportar ni un monto mínimo de apertura. Además, puede estar el dinero en un fondo ajeno al de los aportes obligatorios a fin de que la ganancia sea mayor.

El ahorro sin fin previsional en las AFP es una de las opciones más rentables para los trabajadores que quieren disponer libremente de su dinero extra. No hay montos mínimos para comenzar a ahorrar. Foto: difusión / referencial

Fondos Mutuos. Ortiz recomienda apostar por “productos atados a activos reales” como un fondo mutuo con inversión inmobiliaria. Dicha apuesta —reconoce— exige un grado “de sofisticación” elevado y es lo más sensato ante una inflación generada por efectos de la política monetaria.

Ortiz recomienda apostar por “productos atados a activos reales” como un fondo mutuo con inversión inmobiliaria. Dicha apuesta —reconoce— exige un grado “de sofisticación” elevado y es lo más sensato ante una inflación generada por efectos de la política monetaria. Cabe añadir que algunos bancos ofrecen este producto —con la venia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)— pero, a criterio de los especialistas consultados, más que una herramienta de ahorro debe verse como una de inversión y no apta para aquellos ciudadanos que “tienen aversión al riesgo”. Por su naturaleza volátil es mejor apostar por los fondos mutuos a largo plazo.

¿Con el dólar no hay pierde?

Marco Ortiz, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), señala que a raíz de la hiperinflación en Perú -durante el primer gobierno de Alan García-, las familias aprendieron que nuestra moneda “puede perder valor muy rápidamente”, por lo cual se optó por la dolarización de los ahorros.

“Si quieres, de alguna manera, protegerte de la inflación trata de no amarrarte a los soles. Hay que dolarizar el portafolio aunque claro, no es la única opción porque los dólares también tienen inflación como ocurrió en la pandemia por la respuesta de los bancos centrales y la invasión de Rusia a Ucrania: los granos subieron y los dólares no te protegían mucho. El sol también lo sufrió”, reflexionó.

Ortiz prevé que, ante la eventual guerra arancelaria y comercial pregonada por Donald Trump, el dólar tenderá a elevarse a nivel global porque habrá choques de oferta que afectarán la productividad.

Convendrá ahorrar en dólares si es que se debe pagar una cuota de departamento o vehículo en dicha moneda, o si se tiene planificado en los próximos 12 meses un viaje a Europa o Estados Unidos. Foto: Freepik

Al respecto, Jorge Ojeda sostiene que los aranceles altos en Estados Unidos harán que los créditos se mantengan “un poco caros” porque los precios también se elevarán y la Reserva Federal no tendrá espacio para reducir sus tasas de interés referenciales, lo que “fortalecerá al dólar frente a otras monedas en el mediano plazo”.

En esa línea, Carrillo Acosta señala que convendrá ahorrar en dólares si es que se debe pagar una cuota de departamento o vehículo en dicha moneda, o si se tiene planificado en los próximos 12 meses un viaje a Europa o Estados Unidos para tener una bolsa de viaje más vigorosa. “Salvo esos casos no tendría sentido porque el sol es una moneda que se ha mantenido estable” , dijo a Gestión.

