Patrimonio negativo lleva a la SBS a intervenir a cooperativa de Marcona. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
, con sede en Arequipa, tras comprobar que registra una insolvencia patrimonial de S/ 518,596.70

Según la norma legal de este viernes 23 de enero, firmada por Sergio Espinosa, jefe de la SBS, .

El déficit se comprobó tras un proceso de supervisión que obligó a Éxito a reformular sus estados financieros al cierre de marzo de 2025, incorporando ajustes contables por S/ 595,751.

Los ajustes estuvieron sujetos a faltantes de caja, provisiones crediticias insuficientes, ingresos indebidamente reconocidos y operaciones no regularizadas.

La SBS designó a dos interventores para asumir el control de la entidad y determinar el patrimonio real de Éxito. Foto: difusión

La SBS detalló que se dio un plazo de 30 días calendario a Éxito para que revierta su situación de insolvencia, mas la cooperativa solo acreditó aportes de capital por S/ 219,290, monto que resultó insuficiente para compensar el patrimonio negativo.

De esa manera, la SBS activó el régimen de intervención que durará unos 45 días calendario, y en la que se suspenden las operaciones de la cooperativa y se limita la actuación de sus órganos de gobierno.

Se designó a dos interventores para tomar el control de la cooperativa Éxito y determinar su patrimonio real,

