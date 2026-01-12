La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó el capital social mínimo de empresas corredoras de seguros y auxiliares de seguros, para el año 2026.

Mediante la Circular Nº AS-38-2026 Nº CS-43-2026, se menciona que la entidad dispone la actualización de los capitales mínimos de dichas empresas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro de intermediarios y auxiliares de seguros, empresas de reaseguros del exterior y actividades de seguros transfronterizas.

De esta manera, se establece que el capital social mínimo de las empresas corredoras de seguros y auxiliares de seguros para este año es de 5 UIT (S/ 27,500).