La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó el capital social mínimo de empresas corredoras de seguros y auxiliares de seguros, para el año 2026.

Mediante la , se menciona que la entidad dispone la actualización de los capitales mínimos de dichas empresas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro de intermediarios y auxiliares de seguros, empresas de reaseguros del exterior y actividades de seguros transfronterizas.

De esta manera, se establece que el capital social mínimo de las empresas corredoras de seguros y auxiliares de seguros para este año es de 5 UIT (S/ 27,500).

  • El detalle en el siguiente cuadro:

