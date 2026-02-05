Hitoshi Sakaguchi, CEO de la empresa, conversó en exclusiva con Gestión sobre el balance del 2025 y las proyecciones para este año. Resalta, entre otros aspectos, el aumento de los plazos para financiar la compra de autos, que ahora se entienden a siete años, cuando antes lo frecuente en el mercado local era entre tres y cinco años. Aunque recientemente algunos bancos asignaron un periodo de hasta seis años.

¿Cuáles son los planes de MAF en el 2026?

Vamos a fortalecer la venta de Toyota este año. La marca mantiene una participación de mercado de más de 20%. Las marcas chinas siempre son una amenaza, pero Toyota mantiene esa participación.

Toyota quiere vender más modelos del mercado regional, producidos en Argentina o Brasil. Además, quiere ofrecer vehículos híbridos. (MAF tiene una alianza estratégica con Toyota del Perú, con la presencia de sus ejecutivos comerciales en toda su red de concesionarios).

¿Cuál es la penetración de los vehículos híbridos en las operaciones de MAF?

En el 2024, el 15% de lo que financiamos correspondió a autos híbridos. Pero en el 2025, fue más de 40%. Está creciendo mucho la venta de híbridos también.

Cuotas

¿Cuál es el plazo promedio del financiamiento? En crédito vehicular siempre se ha tenido la referencia de cinco años en el mercado local.

Tenemos un plan de financiamiento que se llama Toyota Life a cuatro años (permite pagar una cuota inicial desde el 10%; el cliente luego paga durante tres años cuotas pequeñas y recién en el último año cancela cuotas más altas). Y después el otro producto tradicional donde el plazo de financiamiento es de siete años más o menos. Entonces, el promedio es de cinco a seis años.

¿Cuál es la tendencia en esas condiciones en el 2026?

MAF quiere extender los plazos, básicamente porque no quiere solo brindar financiamiento, sino otros productos de la cadena de valor como seguros o mantenimiento. Si financiamos a largo plazo, podríamos incluir esos productos.

Además, nosotros creamos en el 2025 una nueva gerencia de retención o fidelización de clientes. Es así que también está en la proyección de la compañía ofrecer más plazos de pago para brindar más flexibilidad a los clientes (cuotas más accesibles).

¿Tiene MAF algún plan para captar más clientes en el segmento de emprendedores?

Más o menos un 20% de lo que financia MAF es a emprendedores. Y vamos a fortalecer ese segmento en los siguientes tres años para que pueda llegar al 25% de nuestra cartera.

¿Cuál será la estrategia?

Estamos desarrollando un piloto dentro de MAF de lo que denominamos proyecto emprendedor. La idea es crear un nuevo canal digital para llegar a ellos.

No se trata de un producto per se para el sector, sino de darles mayores facilidades para que su financiamiento sea más ágil, más digital.

¿Qué caracteriza a ese segmento?

La mayoría compra autos usados, y solo 5% compra vehículos nuevos en el concesionario. Entonces, necesitamos desarrollar un canal digital para promocionar la empresa. Ellos (los emprendedores) no conocen nada de MAF.

Autos seminuevos

¿Qué condiciones se aplica a una persona que busca un auto seminuevo?

Normalmente, los clientes que compran un vehículo usado, pagan al contado. No quieren tener mucha documentación. Entonces, cómo agilizar nuestro proceso es muy crítico.

Toyota, por ejemplo, tiene 35 concesionarios a nivel nacional y todavía no podemos financiar muchos autos usados (a través de ellos). Vamos a fortalecer ese canal de Toyota.

¿Se tiene algún otro plan para poder financiar más autos seminuevos?

MAF vende autos incautados (por préstamos impagos) a través de subastas. Pero ahora estamos buscando otra oportunidad de vender ese auto incautado con financiamiento a través de concesionarios.

Además, a partir de este año lanzamos un producto de fondos colectivos, ya tenemos una nueva empresa. Y en el caso de Brasil, Toyota tiene autos usados para los clientes de fondos colectivos. Estamos pensando también incluirlo (en Perú).

¿Cuántas unidades incautan anualmente por personas que no pagan sus deudas?

Aproximadamente 1,000 unidades.

Saldo de créditos de MAF creció 16%

La caída del dólar frente al sol fue “muy favorable” para la venta de autos nuevos en el 2025 porque las unidades se venden en dólares y más del 90% de peruanos reciben su sueldo en soles. Entonces, si el dólar baja 10%, el precio del vehículo, expresado en soles, cae también, explicó Hitoshi Sakaguchi, de MAF.

El ejecutivo, sin embargo, aclaró que el crecimiento de la economía y de los ingresos netos de los peruanos también impulsó la venta de autos y el crédito vehicular.

El saldo de esos créditos de MAF ascendió a S/ 1,168.5 millones a noviembre del 2025, según la AAP, registramdo un crecimiento de 16.27% frente al mismo mes del 2024. El mercado en su conjunto registró una expansión de 4.85%.