El peruano Rafael Chang lidera Toyota en más de 40 países de la región desde hace dos años. // Foto: Eugenia Orellana

De los US$ 2,000 millones de inversión anunciados para la planta de Brasil, ¿Cuánto se ejecutará este año?

Esta inversión se focaliza en duplicar la capacidad de producción de nuestra fábrica de Sorocaba y modernizarla con nueva tecnología. Actualmente, produce 170,000 unidades, aunque hemos alcanzado un máximo de 225,000. Operamos a tres turnos, las 24 horas del día.

¿Y cuál es la proyección de ventas para 2026 en Latinoamérica?

En 2025 cerramos con 471,000 unidades, un poco menos que el año anterior, debido a un problema en una de las fábricas: un tornado detuvo la producción durante dos meses. Para 2026 proyectamos alcanzar el medio millón de unidades vendidas en la región .

¿Lanzarán nuevos modelos híbridos este año?

En la fábrica de Brasil priorizamos la producción de vehículos electrificados, especialmente híbridos. Lanzamos el Corolla Hybrid en 2019, el Corolla Cross Hybrid en 2021 y, en febrero de este año, comenzaremos a producir el Yaris Cross.

¿Cuántos modelos híbridos lanzarán hacia 2030?

En 2027 presentaremos el cuarto modelo y aún definimos, con la matriz, otros dos modelos. En 2027 ejecutaremos aproximadamente la mitad de los US$ 2,000 millones anunciados para Brasil.

¿Qué participación tendrán los electrificados en su portafolio este año?

A nivel global, producimos cerca de 10 millones de vehículos al año. El 42% corresponde a modelos electrificados, principalmente híbridos. En la región, el índice es de 16% y subirá a 23% en 2026. En Perú, la penetración es del 9%, pero llegaremos al 10% gracias a los lanzamientos que tenemos pauteado: un nuevo híbrido, híbrido enchufable y otro 100% enchufable antes de junio.

// Foto: EUGENIA ORELLANA.

El futuro de la movilidad y de la marca

El exCeo regional de Toyota dijo alguna vez que algún día necesitaremos suscribirnos para conducir un vehículo, ¿estamos llegando a esa fase?

Durante la pandemia del Covid19, mucha gente empezó a trabajar desde casa y los hábitos de consumo cambiaron. En mi generación, el sueño era tener un vehículo a los 15. Hoy los jóvenes ya no quieren tener un auto. Son tendencias.

Hoy más jóvenes usan motos, ¿Toyota tiene motos?

No, pero parte del concepto de movilidad es cómo integrar las diferentes formas de movilizarse, eso será el futuro. Nosotros abrimos un laboratorio en Japón para iniciativas de movilidad, considerando la eficiencia, el tipo de energías, infraestructura y que, en ciertas zonas o ciudades, como en Europa, solo permiten el uso de vehículos eléctricos.

En ese futuro que visualiza, ¿Toyota seguirá participando en vehículos tradicionales?

Tenemos una alianza con Joby Aviation, que desarrolla aeronaves eléctricas; no sé si en el futuro integraremos motos, pero tenemos scooters. También tenemos vehículos e-Palette (minibus autónomos) que no son para largas distancias.

Toyota mantiene una alianza estratégica con Joby Aviation que diseñó un "auto volador". (Foto: Toyota)

¿Eso ya está en América Latina?

Todavía. Todas estas novedades recién se mostraron en el Japan Mobility Show 2025. Nuestro Joby, que es un mini helicóptero, como un carro volador, tiene la ventaja de despegar y posar vertical y horizontalmente, el ruido es mínimo y tiene una velocidad decente. Ya está en fase de pruebas, esperando que el regulador de Japón y Estados Unidos lo aprueben. Muy pronto estará en fase comercial.

¿En qué mercados de Latam se imagina esta tecnología?

Hay ciudades de Sao Paulo, en Brasil, donde hay muchos helicópteros. En Lima, por ejemplo, si alguien llega al aeropuerto, en vez de tomarse un bus para ir al centro financiero, podría ir en estos nuevos modelos vehiculares, ya sea el Joby o el e-Palette. Parece el futuro, pero esto ya está avanzando.

Los e-Palette se usaron para trasladar a los equipos deportivos que llegaron para las Olimpiadas de Tokyo.

Después de Japón y Estados Unidos, ¿lanzarán estos modelos en Latam?

Creería que en Europa, luego China, y luego en Latam. La infraestructura también serán un factor determinante.

¿Y los vehículos autónomos?

Tenemos algunos proyectos en marcha, pero aquí lo importante es que el autónomo brinde seguridad. Nosotros ya tenemos un sistema que ayuda al conductor a minimizar algún riesgo de accidentes, que detecta que habrá un choque inminente y que puede detenerse: el tiempo de reacción dependerá de la velocidad o si detecta personas o animales, por ejemplo.

¿En qué porcentaje del portafolio está incorporada esta tecnología?

En la categoría de alta gama está incorporada casi al 100%. En los vehículos compactos o media gama, están casi a un 40%.

Energía limpia, gas natural en Perú

¿Cómo la infraestructura y los tipos de matriz energética están impactando en los planes de negocio de Toyota?

Sabemos que cada región y consumidor es diferente y nuestro portafolio trata de satisfacer esa diferencia. En Perú, por ejemplo, hay una fuente importante de gas natural, entonces, estamos explorando algunas adaptaciones de nuestros productos para ese tipo de energía.

¿Qué significa eso para el portafolio que tienen en Perú?

Estamos realizando algunas pruebas en vehículos comerciales. Ya tenemos vehículos a gas natural en modelos como Yaris, Avanza y Rush (vehículos de pasajeros), pero lo expandiremos a nuevos productos del portafolio. Y, para ello, tenemos alianzas con algunas empresas (“socios estratégicos”) para convertir los vehículos a gas natural

¿Sólo en Perú o en otros países de la región?

En Brasil, por ejemplo, estamos haciendo algunas pruebas con biometano, que es otra fuente de energía bastante limpia y difundida. Para ello, tenemos alianza con la industria del azúcar. Además, tenemos una alianza con BMW para proyectos de vehículos a hidrógeno.

Dependiendo del país, estamos adaptando nuestras tecnologías a su fuente de energía, a su geografía, a su tipo de manejo, a sus regulaciones. Nuestros modelos son globales, pero debemos adaptarlos a cada país.

Kinto y electrolineras en Perú

Kinto, la plataforma de leasing y alquiler de vehículos de Toyota, consolida su crecimiento en América Latina. Tras ingresar primero a Argentina y Brasil, y luego a Perú, la marca ya opera en casi todos los principales mercados de la región. En el país, ha duplicado sus reservas en tres años y suma cerca de 4,200. A nivel regional, tiene más de 1,600 vehículos en renta y 12,000 en leasing.

Electrolineras de carga rápida: Toyota Perú instalará este año, en una primera fase, 5 puntos de carga rápida en sus concesionarios. Además, este año incrementarán en 10% sus puntos de atención entre Lima y provincias.

Datos

Producción de Toyota: En Brasil, 170,000 unidades en 2025, con capacidad máxima de 225,000. En Argentina: 180,000 unidades .

en 2025, con capacidad máxima de 225,000. En Argentina: . Mercados más importantes: Brasil: 2.5 millones; Argentina: 600,000 estimado; Perú, Chile y Colombia: 200,000.