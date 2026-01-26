"En 2027 ejecutaremos aproximadamente la mitad de los US$ 2,000 millones anunciados para Brasil", dice Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe.
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

“En mi generación, el sueño era tener un vehículo a los 15 años. Hoy los jóvenes ya no quieren tener un auto. Son tendencias”, dice Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, quien lleva dos años al frente de la marca, enfrentando también los desafíos de la competencia china. “La competencia nos impulsa. Ahora actuamos y tomamos decisiones con mayor rapidez”, señala en esta entrevista exclusiva con G de Gestión, donde adelanta su visión sobre el futuro de la movilidad en la región más allá de la electrificación.

