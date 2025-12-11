Toyota del Perú tiene 66 puntos de venta a nivel nacional (Foto: Automundo Perú).
Edgar Velito
Edgar Velito

Toyota del Perú ajusta sus proyecciones de ventas para 2026 en un contexto de recuperación del mercado automotor. El fabricante automotriz prevé cambios en su portafolio y estructura comercial, en línea con las tendencias de electrificación y crecimiento sostenido de la demanda. Además, contempla transformaciones en su red de concesionarios y nuevas aperturas a nivel nacional como parte de su estrategia para los próximos años.

