David Caro, gerente de Asuntos Corporativos de Toyota del Perú, estimó que en 2025 la compañía superará las 37,000 unidades colocadas, con más de 3,500 correspondientes a vehículos electrificados, lo que representaría cerca del 35% de participación en ese segmento.

“Esperábamos un mercado más pequeño, similar al del año pasado (entre 160,000 y 165,000 unidades colocadas), pero ahora proyectamos más de 185,000. La inversión privada ha impulsado la demanda de vehículos comerciales y el tipo de cambio también ha sido favorable. Bajo esta coyuntura, nuestro enfoque ha sido consolidar nuestro posicionamiento en ventas”, señaló a Gestión.

David Caro, gerente de Asuntos Corporativos de Toyota del Perú.

Toyota del Perú evalúa vender solo híbridos en los próximos años

Mirando hacia el mediano plazo, la marca japonesa Toyota tiene una apuesta clara por la movilidad sostenible. Para 2030, Toyota del Perú había estimado que al menos el 20% de sus ventas corresponderá a vehículos electrificados (híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos).

Sin embargo, el avance actual podría superar esa meta. “Este año ya alcanzamos el 10% de ventas con vehículos híbridos y podríamos llegar al 25% antes de lo previsto, pero aún hay retos. Necesitamos disponibilidad de versiones electrificadas en todos los modelos, especialmente en las líneas de entrada como Raize, Rush y Avanza, donde predominan las transmisiones mecánicas”, explicó el ejecutivo.

“Estamos considerando que, en el futuro, tal vez deberíamos enfocarnos únicamente en vender híbridos, porque su participación en nuestras ventas ya es considerable”, añadió.

Toyota del Perú estima superar las 37,000 unidades colocadas en 2025. (Foto: Toyota del Perú).

Dicho salto responde a que los modelos que ofrece la compañía nipona en el país ya cuentan con versiones híbridas o electrificadas. “En el Corolla Cross, hasta el 90% de nuestras ventas ya son híbridos, según disponibilidad de stock. En el Yaris Cross, hemos llegado al 50% en algunos meses. Creemos que la participación de híbridos seguirá creciendo”, señaló.

A nivel global, hay una demanda de híbridos muy fuerte. Entonces, todos los países están compitiendo por tener mayor disponibilidad de vehículos con esa tecnología. “Cada año vamos a incorporar versiones electrificadas en al menos un modelo, y desde el 2026 también sumaremos opciones híbridas enchufables y 100% eléctricas. A nivel global ya tenemos versiones electrificadas en casi todos los modelos”, afirmó.

Para el 2026, la empresa proyecta colocar al menos 4,000 vehículos electrificados; no obstante, la cifra final dependerá de la disponibilidad que logren asegurar desde fábrica.

Toyota del Perú invertirá en renovar y ampliar su red de concesionarios

Con el objetivo de reforzar su presencia y mejorar la atención al cliente, Toyota del Perú ejecutará en 2026 un plan de renovación de sus 66 puntos de venta a nivel nacional. “Ya estamos trabajando en transformar la experiencia de nuestros clientes mediante la digitalización y mejora de la infraestructura de nuestras concesionarias. Hemos comenzado en algunos puntos, y pronto anunciaremos cuántas serán intervenidas y el nivel de inversión que implicará”, adelantó el ejecutivo.

Como parte de esta estrategia, el fabricante automotriz también analizará abrir nuevas sucursales. “Estamos evaluando constantemente nuevas oportunidades. Este año, por ejemplo, inauguramos un concesionario en Moquegua, donde antes no teníamos presencia. Aún no puedo dar detalles sobre las próximas locaciones, pero sí podemos confirmar que trabajaremos en expandir nuestra red de concesionarios, no solo en 2026, sino también en los próximos dos o tres años”, señaló.

La expectativa para el 2026 es mantener el ritmo ascendente. La compañía espera colocar 40,000 unidades, lo que representaría un crecimiento de 8% respecto al año anterior y consolidar una participación de mercado del 20%. En esa proyección, los protagonistas serán los vehículos electrificados, su modelo más vendido, la Hilux, y las SUV de entrada.