Lexus espera consolidar su posición en el mercado de lujo peruano, donde en 2024 alcanzó una participación de 6.4%. (Foto: Difusión).
Lexus proyecta un cierre de año con resultados inéditos en el mercado peruano de alta gama, tras consolidar su estrategia comercial, renovar su red de atención y fortalecer su portafolio electrificado. La firma de lujo de Toyota del Perú no solo apunta a consolidar su posicionamiento en el top 5 del segmento, sino que alista nuevas inversiones y movimientos clave que perfilan su crecimiento a mediano plazo, tanto en infraestructura como en producto.

