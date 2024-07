Cabe mencionar que la comercialización de vehículos electrificados (híbridos y eléctricos) en el primer semestre de 2024 experimentó un aumento superior al 60% en comparación con el mismo periodo de 2023. Así lo indicó Alberto Morizaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), quien detalló que en los primeros seis meses del año actual se vendieron 3,217 unidades de estos vehículos, en contraste con las 2,004 unidades comercializadas durante el primer semestre de 2023.

Además del aumento semestral mencionado, el representante gremial también subrayó que las ventas del primer semestre de 2024 representaron el 3.8% del total de vehículos livianos y pesados vendidos.

Julio Campos, representante de la empresa Evinka, soluciones de carga para vehículos eléctricos, conversó con Gestión y mencionó que se espera que este año la proyección de ventas de autos eléctricos aumenten en un 80%.

Campos indicó que sobre las estaciones de recarga hay más empresas que están apostando por colocar estos puntos de electricidad, pero hay que tener en cuenta ciertos parámetros sobre estas instalaciones.

Autos eléctricos. Foto: Freepik

El especialista sostuvo que existen tres tipos de instalación de carga para que pueda funcionar estos vehículos, entre los que destacan: públicas, privados y particulares.

Según explicó, los públicos se encuentran en los grifos y centro comerciales. Los cargadores privados son los que están dentro de hoteles, universidades, oficinas y particulares los que se conectan dentro de las viviendas.

“Hasta el día de hoy podemos precisar que existen alrededor de 70 puntos de carga pública en el Perú. Hace dos años solo existían 40, esto indica que cada vez hay más empresas apostando por colocar puntos de carga porque las personas están adquiriendo estos vehículos. A pesar de ser pocos aún en el mercado automotor, se espera que las cifras sigan aumentando”, sostuvo.

Crecimiento en la adquisición de vehículos eléctricos

De acuerdo a la información brindada por el especialista, todos los años se ha visto un crecimiento sostenido. Para este 2024 se espera que el mercado crezca en un 80% con respecto al 2023. Las proyecciones es que se duplique la venta y esto tiene que ir de la mano con la instalación de cargadores que puedan facilitar a este mercado automotor.

Hay que tener en cuenta que estos vehículos pueden llegar a oscilar entre los US$ 18 mil a US$ 200 mil, de acuerdo a la marca y características.

Carga Pública para vehículos eléctricos

“Quién más consume estos vehículos son personas innovadoras que les preocupa el medio ambiente y tienen esa capacidad de apostar por lo nuevo y sostenible. Son personas que le gusta la tecnología y pueden comprar uno sin problemas”, sostuvo.

Inversión para colocar cargadores eléctricos en Perú

Campos manifestó que existen tres tipos de puntos de carga: rápido, semirrápido y lenta. Cada una de ellas tienen un mecanismo y un costo al momento de instalarlos.

Cargadores lentos o portátiles

De acuerdo a la explicación, existen cargadores portátiles o de viajes que los llevan en la maletera. Los cargadores portátiles no necesitan una gran instalación, simplemente vienen incluidas con el carro. “Si lo quieres comprar, el precio ronda entre los US$ 300, es un cargador lento que demorará entre 20 a 25 horas la carga”.

Cargadores media o semirrápidos

En el caso de carga media, se puede cargar un vehículo entre 6 a 8 horas. “El precio va a depender desde donde sea el punto de carga (la fuente) y esa inversión puede costar entre US$ 600 a US$ 2,500, todo dependerá de la visita técnica que se haga”.

“Wall box” es un cargador que tiene potencia de 7 kW y se trata de una carga considerable. “Se tiene que hacer una instalación especial. Este tipo de cargadores se vende al público en US$ 850, aparte se tiene que considerar una visita técnica para ver las condiciones del hogar y si se puede hacer este tipo de conexión o si no, ambientarla”.

Carga rápida

En este caso, la inversión cambia, ya que estamos hablando de una fuente de energía constante. “En el caso de instalar una estación de carga rápida que puede estar en un centro comercial, grifos, carreteras y que te puede cargar en una hora tu vehículo, puede costar sobre los US$ 15,000 a US$ 20,000″.

“A este monto hay que sumarle la instalación y eso varía entre otros US$ 15 mil a US$ 20 mil, los cuales al sumar podría costar unos US$ 30 mil o US$ 40 mil”, agregó.

“Hay que tener en cuenta que en Lima solo se albergan 5 estaciones de carga pública, en Arequipa 1 y en Ica, igual. En el caso de carga semirrápida, hay cerca de 50 entre centros comercial, hoteles y s y en todo el Perú”, acotó.

Autos eléctricos. Foto: Freepik

Ahorros

Julio Campos, representante de la empresa Evinka, manifestó que cuando una persona adquiere un auto eléctrico, y el cargador lo instala en su casa, genera un gran ahorro económico de hasta el 70% en comparación a un auto que necesita gasolina.

“En el caso de luz frente a la gasolina es abismal el ahorro, ya que estos autos no jalan mucho fluido eléctrico. En el caso del mantenimiento es muy cómodo los costos porque es solo verificar piezas puntuales. El cambio de aceite es mínimo, no se necesita cambiar bujías. Hay una serie de beneficios adicionales”, sostuvo.

“Estos carros no generan mayor consumo eléctrico, por ende en el recibo de luz no se verá tan afectada tu economía. Podrías ahorrar mientras cuidas el medio ambiente”, añadió.

El mercado de vehículos eléctricos fuera de Perú

Uno de los países que está llevando grande ventaja a Perú en circulación de vehículos eléctricos es Colombia. Según información, son más 7 mil autos que están operativos, quiere decir que son 10 veces más de lo que se puede observar aquí.

“Ese país va por encima de nosotros, en el caso de Colombia, ya existe una infraestructura de carga, adicional hay mucho incentivo por parte de las personas que buscan comprar un vehículo eléctrico. Algo que está operando el gobierno colombiano es que se están reduciendo los impuestos para que las personas puedan acceder a estos autos”, indicó Campos.

