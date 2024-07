El ministro de Transportes y Comunicaciones , Raúl Pérez Reyes , informó que se instalarán puntos de recarga para vehículos eléctricos en las estaciones de servicio relacionadas con Petroperú.

“Hablamos con el Ministerio de Energía y Minas, así como con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que, a través de Petroperú y utilizando la Petrored ver la forma de instalar electrolineras”, informó.

Raúl Pérez Reyes recordó que fue miembro del directorio de Petroperú y que en marzo del 2021 se instaló una electrolinera en el KIO, la cual pertenece a la Petrored de la empresa estatal y está ubicada en la carretera Panamericana Sur, frente a la refinería Conchán.

“La idea es hacer exactamente ese modelo en dos o tres grifos por cada distrito de Lima de la red de Petroperú. Por supuesto, si Primax y otras marcas desean hacerlo en buena hora, el objetivo es abrir la cancha”, afirmó.

El ministro explicó que se está analizando crear un financiamiento que ayude a mitigar el riesgo inicial de instalar una electrolinera, porque si no hay mucho vehículo eléctrico al principio, entonces se tendrá que subsidiar una parte importante de esa operación hasta que aparezca la demanda.

“El problema sería que no hay vehículos eléctricos porque no hay electrolinera, y no hay electrolinera porque no hay vehículos eléctricos, entonces tenemos que solucionar una parte”, manifestó.

“Vamos a ayudar con un subsidio para que en la parte operativa las electrolineras se instalen y operen durante un periodo de seis meses o un año probablemente, hasta que aparezca sin ningún problema ya los vehículos eléctricos y comience a funcionar tal cual ocurrió en algún momento con el gas natural vehicular”, agregó.

Recarga en regiones

Raúl Pérez Reyes reconoció que para la recarga de los vehículos eléctricos habría una limitante en las regiones por la capacidad de la red de distribución de energía eléctrica.

“Queremos trabajar el tema de las regiones, donde está la limitante, y hay que tener cuidado con esto. Cuando hablamos de electromovilidad estamos hablando de un vehículo que hará carga en su domicilio o en una instalación de carga rápida (electrolinera)”, explicó.

“En el caso de su domicilio esto implica que el vehículo se cargue en la noche, básicamente en la madrugada, entonces cuando miras la experiencia a nivel internacional de países que ya han emprendido la electromovilidad, lo que se observa es que los sistemas eléctricos no estaban hechos para ese tipo de demanda”, añadió.