Elizabeth Meza, gerente comercial de la marca, contó que en la campaña pasada de San Valentín se logró un crecimiento en ventas de 35%, superando la proyección inicial de 30%.

“El producto más demandado durante esta fecha fueron los anillos de compromiso, con un precio promedio que va de los US$ 2,500 a US$ 3,000″, precisó.

No obstante, si bien San Valentín es una fecha en dónde hay un mayor dinamismo de compra de joyas, no es la más determinante. La campaña navideña y el Día de la Madre son mucho más relevantes para la marca en cuanto a ventas, ya que en estas fechas se suele comprar más de un producto, comentó Meza.

Suman dos puntos de venta físicos este año

La ejecutiva refirió que para las joyerías los puntos de venta físicos son importantes, ya que el peruano está muy acostumbrado a ver y tocar la joya antes de concretar la venta.

En ese sentido, la empresa busca incrementar su presencia física con el ingreso al canal retail de Falabella.

“Estamos a puertas de ingresar al canal retail con dos puntos de venta físicos, uno en el Falabella del Jockey Plaza y otro en el Falabella de San Isidro. Estamos a puertas de abrir, no podría dar una fecha exacta, pero estamos próximos”, detalló.

Meza manifestó que este ingreso se dará bajo la modalidad de concesión, es decir, que la empresa no está realizando una inversión en módulos, sino solo en mercancía; mientras que Falabella se lleva un porcentaje de las ventas.

“Ha sido una buena estrategia para nosotros, ya que nos permitió entrar (a Falabella) sin hacer mucha inversión”, añadió.

Con ello, Adria contaría con cuatro puntos de venta físicos. Actualmente, se encuentran en el Jockey Plaza y en su showroom en San Isidro .

La ejecutiva manifestó que cuentan también con un taller propio en Miraflores, en dónde fabrican los anillos de compromiso y productos personalizados. Mientras que las colecciones o producciones masivas las trabajan en otras fábricas, ya que requieren de máquinas especializadas.

Showroom de Adria. (Foto: Cortesía)

Ticket sube

Meza comentó que la marca cuenta con una estrategia de diversificación de productos, con diferentes categorías y precios.

“El ticket lo dividimos en tres categorías: en anillos de compromiso, el ticket promedio es de US$ 2,500; en la línea de oro de 18 quilates (sacando anillos de compromiso), es de US$ 600; y en la línea de plata, es de US$ 300″, apuntó.

No obstante, destacó que este 2025 el mercado de joyería ha presentado un comportamiento mixto, debido a que el alza del precio del oro y la plata ha afectado los costos de producción.

“Esto impactó naturalmente en los precios, por lo que entre enero y febrero ha habido un incremento. Por ejemplo, el ticket de los anillos de compromiso ha subido de US$ 2,500 a US$ 2,800 en promedio”, explicó.

Perfil del cliente

Elizabeth Meza señaló que hoy en día sus clientes son mujeres en un 80%, de una edad promedio de 30 años, que les gusta la moda, el arte y los productos de lujo. Sin embargo, la firma busca también incrementar el número de compradores masculinos.

“Estamos enfocados en el segmento de anillos de compromiso y ese público objetivo masculino. Tenemos un 20% de compradores hombres, de una edad promedio de 32 años”, añadió.

Asimismo, refirió que los consumidores de la marca en su mayoría son millenials, por lo que la empresa está centrada en invertir en publicidad digital, es decir, en redes sociales.

En ese marco, la ejecutiva señaló que han realizado colaboraciones con influencers, diseñadores de moda y figuras importantes que van más allá de rubro de la joyería.

Asimismo, “estamos en constante alianzas con marcas, por ejemplo, tenemos una alianza con Riccadonna y otros partners en el rubro de de de bodas”, mencionó.

Expectativas

Meza indicó que para este 2025, esperan un crecimiento de 30% en ventas frente al año anterior.

“Vamos a ejecutar estrategias comerciales en el año, que sumado al ingreso a Falabella, van a permitir lograr este crecimiento. Además, estamos en conversaciones con un centro comercial para poder abrir la primera tienda y esperamos que este año también se concrete”, resaltó.

