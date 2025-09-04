El estudio de Ipsos e Inchcape identifica a Perú entre los países latinoamericanos con mejor percepción hacia los vehículos eléctricos e híbridos. (Foto: istock)
Alejandro Milla
El distribuidor automotriz Inchcape, en alianza con la firma de investigación de mercados Ipsos, presentó el estudio regional “Motores de Cambio”, un análisis sobre el avance de la movilidad sostenible en América Latina. El informe expone un dilema clave para la industria: mientras la mayoría de latinoamericanos asocia el vehículo propio con bienestar, seguridad y oportunidades laborales, el sector enfrenta el desafío urgente de reducir las emisiones del transporte vial, responsables del 15% de los gases de efecto invernadero a nivel global. La pregunta que se abre es ¿qué tan dispuestos están los consumidores en América Latina, Asia-Pacífico (APAC) y, particularmente, en Perú, a migrar hacia vehículos más limpios y sostenibles? Conozca los principales hallazgos.

