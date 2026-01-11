En enero del 2024, por ejemplo, algunas cajas rurales y financieras ofrecían tasas cercanas al 9% anual.

Sin embargo, eso ya ha cambiado. Las tasas son ahora menos jugosas, y es por el inicio de los recortes en la tasa de interés de referencia por parte del BCRP.

En enero del 2024, la tasa de interés de referencia del ente emisor era 6.5%.

Desde entonces, el BCRP ha venido efectuando varios recortes. Solo durante el 2025, se dieron tres rebajas, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada oportunidad.

Así, la tasa clave se mantuvo este mes en 4.25%.

El banco central disminuye su tasa cuando tiene el objetivo de impulsar el gasto y la inversión de las personas y empresas. A su vez, el ahorro se ve desincentivado.

Entidades financieras pagan hoy tasas menores al 6% anual en depósitos a plazo. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

La tasa de interés de referencia influye en la tasa de interés interbancaria, es decir, la tasa a lo que los bancos se prestan entre sí, y, finalmente, un movimiento en ese indicador termina reflejándose en los productos del sistema financiero, según explican los analistas.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al 09 de enero del 2026, la entidad financiera que paga la mayor TREA (Tasa de Rendimiento Efectivo Anual) por un depósito a plazo de S/ 5,000 a 360 días es Financiera Oh (5.5%), seguida por Financiera Efectiva (5.25%) y Banco Ripley (4.25%).

*La TREA es la tasa efectiva anual menos los cargos adicionales que realiza la institución financiera.