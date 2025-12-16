Según Mario Guerrero, estratega de inversiones de Wealth Management de Scotiabank, en los depósitos a plazo “vamos a enfrentar el riesgo de reinversión”.

“Como las tasas (de interés) están descendiendo, uno pacta un depósito a plazo, pero a la hora que vence es difícil que puedas obtener la misma tasa de interés, sino que vas a enfrentar una tasa de interés más baja”, explicó.

“Puedes renovarlo (el depósito a plazo), pero cada vez a rendimientos más bajos. En cambio, en los fondos mutuos de inversión en renta fija, cuando bajan las tasas de interés, los precios de los bonos suben”, señaló.

La situación se vuelve más apremiante en circunstancias como la actual, pues hace un año las personas recibieron liquidez adicional de la gratificación que, en parte, destinaron a una cuenta a plazo de 360 días, cuyo vencimiento se da justamente por estas fechas.

Variación

Hoy la tasa promedio de un depósito bancario a ese plazo es de 3.87%, mientras que hace un año estaba en 3.74% y en el 2023 en 4.97%, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En las cajas municipales la variación es más dramática pues la tasa en dichos periodos es de 4.62%, 4.42% y 7.67%.

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, puso énfasis en que muchas personas con depósitos a plazo no están pendientes de la fecha de su vencimiento.

Por lo tanto, al momento que finaliza el contrato, se renueva inmediatamente el depósito a una tasa de interés mínima, advirtió.

Hoy la tasa promedio de un depósito bancario a un año es de 3.87%. | Foto: Andina

“Por ejemplo, (supongamos que) justo se vence mañana 17 de diciembre (el depósito a plazo) y yo no voy (ese día o antes) a negociar; entonces, automáticamente la entidad financiera lo renueva y bajo las nuevas condiciones. Eso quiere decir que a una tasa de interés según tarifario. Y la tasa de tarifario para ahorros es la más baja”, alertó.

En tal sentido, recomendó a los ahorristas recurrir siempre a la institución financiera antes del vencimiento de su depósito.

Sin embargo, aclaró que el banco “va a tener siempre un techo para negociar”. Por ello, a aquellas personas que mantenían, por ejemplo, un depósito a plazo a 5% anual, ahora se les pagará quizás un 3.5%, tras una negociación, pero siempre será mejor que la tasa tarifaria que es de alrededor de 1% anual.

Si bien el escenario ideal sería que las entidades financieras informen a sus clientes que el vencimiento de sus depósitos está cerca, en la práctica no sucede, admitió Casana.

“A la entidad financiera le conviene tener dinero ahorrado a casi nada de interés”, aseveró.

En lo que va del 2025, el Banco Central de Reserva recortó tres veces su tasa de interés de referencia, en 25 puntos básicos en cada oportunidad; mientras que en noviembre del año pasado estaba en 5%.

Traslado

De acuerdo con Guerrero, los usuarios han venido sustituyendo los depósitos a plazo por otras alternativas como fondos mutuos.

Sin embargo, algunas entidades financieras mencionaron que aproximadamente el 70% de las personas que se retiran de los depósitos a plazo van a productos cuentas a la vista o de ahorro.

Bancos e instituciones tienden a negociar al momento del vencimiento del depósito y, dependiendo de la envergadura del ahorro, podrían ofrecer algunos puntos básicos adicionales para incentivar la renovación. Pero, en caso de negativa del cliente, ofrecen otros productos, ya sea de ahorro o de inversión, sujeto al tamaño y sofisticación de la empresa financiera. Los bancos, por ejemplo, gestionan fondos mutuos.

Por su parte, Ramiro Arana, gerente de negocios de Caja Huancayo, aseguró que, en el trato con sus clientes, los tarifarios son abiertos.

“Nosotros le decimos: mira, si tú te vas, ellos (otras entidades financieras) también han bajado sus tasas. Entonces el efecto sería neutro”, afirmó.

Así, sostuvo que normalmente los clientes no se van de la caja municipal, pero sí se trasladan del depósito a plazo a una cuenta de ahorro, por ejemplo.

Tasas de interés en depósitos a plazo desde 2021.

Competencia

Según los analistas y ejecutivos del sector financiero consultados, se espera que el próximo año las tasas sigan a la baja. Sin embargo, en el corto plazo eso se atenuaría por una mayor competencia de las entidades financieras por captar los flujos de liquidez de los retiros de AFP y CTS.