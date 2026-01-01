Se trata de la tasa de interés de referencia, ¿puede influir en esa decisión el precio del dólar?

Antes, debemos recordar que la tasa de interés de referencia repercute, en primer lugar, la tasa interbancaria, que es aquella a la que se prestan los bancos entre sí, a muy corto plazo, para cubrir requerimientos de liquidez.

Así, la tasa de interés interbancaria sirve como referencia para las otras tasas de interés, aquellas que se asignan a los diferentes tipos de préstamos.

“Tuvimos algunos momentos donde nuestra tasa de interés (de referencia) estuvo por debajo de aquella de la Reserva Federal. Pero después siempre hemos estado por encima. En la década del 2000, por ejemplo, 400 puntos básicos por arriba. Y ahora hemos entrado en un proceso de convergencia”, explicó el exministro de Economía, Luis Carranza.

“(A futuro) vamos a tener más o menos 25 puntos básicos de diferencia, por encima de la tasa de referencia de la Fed. No la vemos por debajo desde el 2006. Básicamente, eso es por el impacto que podríamos tener sobre el dólar”, expresó.

Si la tasa de interés de referencia del BCRP es menor que la de la Fed, eso podría producir presiones al alza sobre el precio del billete verde.

Si vemos históricamente, la tasa real (la tasa de interés de referencia menos la inflación) debería estar en 2%, por lo que la tasa clave del BCRP debería converger a entre a 3.75% y 3.5%, estimó Carranza.

Los mercados esperan para el 2026 al menos dos recortes de la tasa de referencia de la Fed.

Actualmente, la tasa clave de la Fed está en el rango de 3.75%-3.5%, mientras que la del BCRP está en 4.25%.

