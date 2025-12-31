El índice Bloomberg Dollar Spot ha caído un 8.1% en lo que va del año.
El índice Bloomberg Dollar Spot ha caído un 8.1% en lo que va del año.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El dólar se encamina a su mayor retroceso anual en ocho años y los inversionistas dicen que habrá más caídas si el próximo presidente de la Reserva Federal opta por recortes más profundos de la tasa de interés, como se espera.

TE PUEDE INTERESAR

Mayoría de miembros de la Fed ven probable nuevos recortes de tasas
Dólar se encamina a su peor semana desde junio; foco se centra en datos de inflación
Rally histórico de 2025: los récords del oro, plata y un tercer metal precioso
Metales que exporta Perú en récord, ¿acciones mineras aún pueden dar ganancias?
Dólar se encamina a su peor año desde 2017, pero aún no toca piso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.