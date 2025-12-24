El Bloomberg Dollar Spot Index llegó a caer hasta 0.4% el martes, tocando su nivel más bajo desde comienzos de octubre, antes de recortar pérdidas tras un informe que mostró que el crecimiento económico de Estados Unidos se aceleró el trimestre pasado.

El índice del dólar acumula una baja cercana a 8% en lo que va del año, lo que lo pone en camino a su peor registro desde 2017, y el mercado de opciones apunta a más caídas en los próximos meses.

“Mi perspectiva para 2026 es más bien una continuación del mercado bajista, aunque de forma más moderada”, dijo Paresh Upadhyaya , de Pioneer Investments. “El principal riesgo para esta visión es que regrese el excepcionalismo del crecimiento de EE.UU., y el PBI del tercer trimestre de hoy resalta ese riesgo”.

Dólar rumbo a su peor año desde 2017

Las expectativas de que la Reserva Federal reduzca aún más los costos de endeudamiento, mientras muchos otros grandes bancos centrales están cerca de terminar sus ciclos de flexibilización, han pesado sobre el billete verde. Un patrón de pérdidas en diciembre también juega en contra de la moneda estadounidense, que cae más de 1% este mes.

La valuación de las opciones se ha vuelto más negativa. Los llamados “risk reversals”, que reflejan el posicionamiento y el sentimiento del mercado, muestran que los operadores de opciones están tan bajistas con el dólar como no lo estaban desde hace tres meses.

Datos de la Depository Trust & Clearing Corporation muestran que el euro y el dólar australiano han sido los principales vehículos para expresar esas visiones negativas sobre el dólar en las últimas ruedas.

“La perspectiva para el dólar sigue siendo cómodamente negativa”, escribió Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote, en una nota publicada el martes. “Las apuestas alcistas sobre el dólar son escasas”.

Ozkardeskaya señaló que las preocupaciones en torno a la disciplina fiscal y las tensiones comerciales también actúan como vientos en contra. Aun así, advirtió que el dólar es vulnerable a un rebote brusco si los próximos datos llevan a una reevaluación más agresiva de las expectativas sobre la Fed.

La economía de EE.UU. se expandió en el tercer trimestre al ritmo más rápido en dos años, impulsada en parte por un gasto resiliente de los consumidores y las empresas, según un informe de la Oficina de Análisis Económico publicado el martes.

El producto bruto interno ajustado por inflación creció a una tasa anualizada de 4.3%, superior a todas salvo una de las proyecciones de una encuesta de Bloomberg, y tras un avance de 3.8% en el período previo.

Por separado, la economía de Canadá creció en noviembre tras una caída en octubre. El dólar canadiense saltó tras el informe hasta alcanzar su nivel más fuerte frente al billete verde desde julio.

La corona sueca, la moneda de mejor desempeño entre sus pares del Grupo de los 10 este año, subió el martes a su nivel más alto desde febrero de 2022.