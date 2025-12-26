En una sesión de baja actividad por los feriados de esta semana y los mercados del Reino Unido cerrados el viernes, la atención de los inversionistas se ha centrado en los principales informes económicos de Estados Unidos previstos para las primeras semanas de enero.

En particular, los datos de empleo e inflación al consumidor de diciembre ayudarán a trazar los próximos pasos de la Fed, luego de que las autoridades redujeran los costos de endeudamiento este mes por tercera reunión consecutiva para apuntalar el crecimiento.

El índice Bloomberg Dollar Spot bajó levemente el viernes y acumula una caída cercana al 0.8% en la semana. En el año ha cedido alrededor de un 8%, lo que sería su mayor descenso anual desde 2017.

Dólar rumbo a su cierre más débil desde septiembre | Índice de Bloomberg del dólar ha caído casi un 0,9% en la semana

El indicador también se encamina a su cierre más bajo desde septiembre. Monedas sensibles al riesgo, como el dólar australiano y la corona noruega, lideraban las alzas frente al billete verde entre los principales pares durante la semana.

“La liquidez fue escasa esta semana, y eso no ayudó al dólar, que ya se encontraba en una posición relativamente débil”, dijo Andrew Hazlett , operador de divisas en Monex Inc. “De cara a lo que viene, nuestro foco estará en los datos de inflación como guía para el próximo recorte de la Fed”.

La caída del dólar coincide con el avance de los bonos del Tesoro. El rendimiento de los títulos estadounidenses a 10 años ha bajado cerca de tres puntos básicos en la semana, hasta el 4.12%, dentro del rango de las últimas semanas.

Los operadores asignan alrededor de un 90% de probabilidad a que la Fed mantenga las tasas sin cambios el próximo mes. Sin embargo, apuestan a otro recorte de un cuarto de punto hacia mediados de año y a otro más algunos meses después.

Los datos de desempleo en Estados Unidos publicados este mes mostraron que la tasa de desocupación subió a su nivel más alto desde 2021, mientras que las cifras de inflación al consumidor arrojaron registros inferiores a los previstos.

Los operadores han reforzado las expectativas de un debilitamiento de la moneda estadounidense durante cinco días consecutivos, y un indicador de opciones clave se encuentra ahora en su nivel más bajista sobre la moneda estadounidense en más de tres meses.