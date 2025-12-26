A vendor counts US dollar banknotes during a food wholesale event at Plaza Centenario in Quezaltepeque, La Libertad department, El Salvador, on Tuesday, July 9, 2024. El Salvador President Nayib Bukele said during a televised cabinet meeting over the weekend that food importers, wholesalers and retailers must lower prices or face criminal investigations for alleged bribery, tax evasion and contraband smuggling. Photographer: Camilo Freedman/Bloomberg
A vendor counts US dollar banknotes during a food wholesale event at Plaza Centenario in Quezaltepeque, La Libertad department, El Salvador, on Tuesday, July 9, 2024. El Salvador President Nayib Bukele said during a televised cabinet meeting over the weekend that food importers, wholesalers and retailers must lower prices or face criminal investigations for alleged bribery, tax evasion and contraband smuggling. Photographer: Camilo Freedman/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Un indicador de Bloomberg del dólar se encaminaba a su peor semana desde junio y los bonos del Tesoro subían, mientras los operadores aguardan datos que se publicarán a comienzos del próximo mes para confirmar las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés de la Reserva Federal en 2026.

