Powell impulsó la reducción de un cuarto de punto porcentual no solo sobre la objeción de algunos votantes. Presidentes regionales de la Fed que participaron del debate, pero que no tienen derecho a voto este año, también dieron señales de que se oponían al recorte.

Las fracturas podrían anticipar lo que vendrá en 2026, cuando un nuevo presidente de la Fed podría tener aún más dificultades que Powell para lograr consensos.

“Es muy inusual. En mis más de 10 años involucrado con la Fed, no he visto algo así”, dijo Patrick Harker, quien se desempeñó como presidente de la Fed de Filadelfia hasta su retiro en junio.

Solo dos miembros de la junta —el presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, y el de Chicago, Austan Goolsbee— disintieron formalmente a favor de mantener las tasas sin cambios. La otra disidencia provino del gobernador Stephen Miran, quien siguió reclamando una reducción mayor. Las demás objeciones se canalizaron por vías distintas.

En las proyecciones trimestrales de tasas que la Fed publicó junto con la decisión, seis miembros estimaron que la tasa de fondos federales debería terminar 2025 en un rango de 3.75% a 4%, donde se ubicaba antes del recorte del miércoles, lo que sugiere que se opusieron a la medida.

Dado que al menos cuatro y quizás los seis funcionarios no tenían voto en la reunión, algunos observadores de la Fed han calificado estas previsiones de tasas altas para 2025 como “disensos silenciosos”.

“Yo habría sido uno de esos disensos silenciosos”, dijo Harker. “Creo que el recorte es un error”.

Hubo otra señal oculta en el material que la Fed publicó el miércoles. Además de los funcionarios que se sientan en la mesa, los líderes empresariales que integran las juntas directivas de los bancos regionales de la Fed también pueden opinar.

Ellos presentan recomendaciones para otra tasa de corto plazo fijada por la Fed, que en la práctica siempre se mueve al alza o a la baja junto con su tasa de referencia principal.

Históricamente, esa recomendación ha funcionado como un proxy de la preferencia del propio presidente del banco regional. En este caso, solo cuatro de los 12 bancos regionales solicitaron una reducción, lo que sugiere que ocho presidentes podrían haberse opuesto al recorte.

Ese voto muestra que la inclinación a mantener estables las tasas se concentró entre los presidentes regionales. Esos funcionarios suelen preferir tasas más altas que los miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed en Washington, quienes son designados por la Casa Blanca y confirmados por el Senado.

Powell argumentó en su conferencia de prensa posterior a la reunión que la economía actual —con una inflación todavía muy por encima del objetivo de 2% de la Fed y el mercado laboral mostrando señales de debilitamiento— es un entorno donde los desacuerdos son esperables.

“Un número muy grande de participantes coincide en que los riesgos son al alza para el desempleo y al alza para la inflación, entonces ¿qué haces?”, dijo Powell. “Tienes una sola herramienta, no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Es una situación muy desafiante”.

Pero con tantos miembros de la Fed dispuestos a dejar en claro, mediante sus disensos formales y “silenciosos”, que mantendrán firme su postura, quien sea que el presidente Donald Trump designe para reemplazar a Powell el próximo año —incluido el favorito para el cargo, el director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett— probablemente enfrentará desafíos para conducir al Comité Federal de Mercado Abierto.

“Powell ha estado en el cargo por mucho tiempo y tiene mucho respeto dentro del FOMC”, señaló Calvin Tse, jefe de estrategia y economía de EE.UU. en BNP Paribas. “Si incluso bajo su liderazgo ahora hay tres disensos, me cuesta ver que un nuevo presidente de la Fed pueda lograr con mayor facilidad la unanimidad entre los participantes del FOMC”.