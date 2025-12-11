El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una conferencia de prensa posterior a una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en Washington el miércoles 10 de diciembre de 2025.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una conferencia de prensa posterior a una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en Washington el miércoles 10 de diciembre de 2025.
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Puede ser que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, haya minimizado los votos disidentes contra la decisión del miércoles de volver a bajar las tasas de interés, pero los detalles más finos de la reunión revelan cuán profundas son las divisiones dentro de la autoridad monetaria de Estados Unidos.

