El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3.50% y el 3.75%. (Foto: EFE)
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) bajó, con división de opiniones, las tasas de interés un cuarto de punto por tercera vez consecutiva por preocupaciones sobre el mercado laboral.

El banco central estadounidense dejó el referencial en una horquilla entre el 3.5% y el 3.75%, argumentando que la inflación en Estados Unidos permanece en niveles elevados y apuntando a su vez que el empleo continúa enfriándose en la primera economía mundial.

La división en el seno de la Fed se hizo más grande, ya que dos funcionarios votaron a favor de mantener los tipos sin cambios, mientras que otro se decantó por una rebaja mayor.

El banco central elevó del 1.8% al 2.3% su previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno estadounidense en 2026. Asimismo, según sus cálculos, la inflación se situará en el 2.4% y la tasa de desempleo en el 4.4% a finales del año que viene. 

